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Cometa C/2025 R3: cómo y cuándo ver el fenómeno que vuelve tras 170 mil años

La última vez que tuvo un punto cercano a la Tierra fue en la prehistoria.

José Campillay

Cometa C/2025 R3: cómo y cuándo ver el fenómeno que vuelve tras 170 mil años

La humanidad se prepara para un hecho histórico en materia de astronomía, ver una vez más el cometa C/2025 R, que fue visto por última vez en la prehistoria.

Este objeto astronómico ya está llamando la atención de la comunidad científica debido a su extensa órbita y a las particulares condiciones en las que se producirá su acercamiento durante las próximas semanas.

Proveniente de los confines de la Nube de Oort, este bloque de hielo y polvo se desplaza actualmente hacia su perihelio (punto de órbita más cercano al Sol).

Según estimaciones técnicas de la NASA, el calendario astronómico marca el 17 de abril como una fecha clave para los observadores, dado que la coincidencia con la luna nueva proporcionará un cielo lo suficientemente oscuro para identificarlo.

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A diferencia de otros fenómenos de mayor magnitud visual, el C/2025 R3 requiere de asistencia óptica para aquellos que quieran observarlo.

Desde la agencia espacial subrayan que, para garantizar el avistamiento, será imperativo contar con binoculares o telescopios, aunque el comportamiento de los cometas siempre guarda una cuota de incertidumbre.

El momento clave de su trayectoria ocurrirá el 27 de abril, cuando el cometa se sitúe a una distancia mínima de 70.000 kilómetros de la superficie terrestre.

Además, , esta cercanía podría potenciar la liberación de material desde su núcleo, un factor determinante para su luminosidad.

Sobre este fenómeno, Josep Trigo Rodríguez, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE – CSIC), planteó en una publicación de The Conversation que existe un componente variable en su brillo.

“Si la sublimación de sus hielos llega a producir mucho polvo micrométrico, podría ser incluso más espectacular en ese momento”, explicó.

Coordenadas de observación

Para quienes se encuentren en latitudes australes, como es el caso de Chile, las condiciones de visibilidad se volverán más favorables a medida que avance el mes.

La plataforma especializada Star Walk indica que, tras superar su punto más cercano al Sol, el cometa ganará protagonismo en el cielo nocturno a partir del 25 de abril.

Para localizarlo en el firmamento durante la última semana de abril, los expertos sugieren:

  • Hacia dónde mirar: Al este, muy cerca de la línea del horizonte.
  • Horario ideal: Aproximadamente 20 minutos antes del amanecer.
  • Proyección para mayo: Durante el próximo mes, el objeto cambiará su posición hacia el oeste y podrá ser buscado antes del atardecer, aunque su intensidad lumínica tenderá a desvanecerse conforme se aleje nuevamente hacia el espacio profundo.

Este evento representa una oportunidad irrepetible para la generación actual, considerando que el C/2025 R3 no volverá a cruzar nuestra órbita hasta dentro de otros 170 mil años.

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