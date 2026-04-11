Niña de 10 años le envió una carta a la NASA con una particular petición y la respuesta sorprendió en redes sociales

Durante las últimas jornadas se viralizó un caso bastante particular en el que una niña de 10 años le envió una carta a la NASA con una petición muy especial.

Lo que comenzó como un sentido manuscrito terminó convirtiéndose en un fenómeno que captó la atención de las más altas esferas de la exploración espacial.

Kaela, la protagonista de esta historia, conmovió a la comunidad científica y a las redes sociales al pedir que Plutón sea restituido como el noveno planeta de nuestro sistema solar.

El cuerpo celeste, descubierto en 1930 por el astrónomo Clyde Tombaugh, mantuvo su estatus de planeta durante 76 años hasta que, en 2006, la Unión Astronómica Internacional (UAI) lo reclasificó como un “planeta enano”.

Para la menor, esta distinción es una injusticia que merece ser revisada. En sus líneas, no solo apeló a las emociones, sino que enumeró una serie de datos técnicos para sostener su postura.

Bajo su percepción, la NASA tendría que reconsiderar el estatus teniendo en cuenta asuntos como que “solía ser parte de nuestro sistema solar y solía ser un planeta”, que “es un planeta enano y se lo merece” y que la reclasificación “podría hacer feliz a mucha gente”.

A pesar de ofrecer humildes disculpas por su caligrafía, la pequeña demostró un manejo notable de la astronomía al mencionar hechos concretos.

Para fundamentar su petición, entregó información como la ubicación en el Cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno, sobre sus dimensiones (inferior al de nuestra Luna) y la existencia de sus cinco lunas conocidas.

Dear @NASA. From 10 year old Kaela. She is mailing to you today. Too cute not to post. She and her family are friends of ours. #bringplutoback pic.twitter.com/goPIb55iQG — Mike's Weather Page (@tropicalupdate) April 9, 2026

Impacto en las redes y respuesta oficial

La historia tomó fuerza gracias a Mike Boylan, un conocido bloguero del clima y amigo de la familia, quien compartió la carta en sus plataformas. La respuesta del público fue inmediata, alcanzando a más de 236.000 personas en cuestión de horas.

Sin embargo, el giro más relevante ocurrió cuando Jared Isaacman, actual administrador de la National Aeronautics and Space Administration, tomó nota del mensaje.

Respondiendo al post de X, el alto cargo respondió directamente a la menor con un mensaje que ha encendido las esperanzas de los entusiastas del espacio: “Kaela, estamos investigando esto”.

Un desafío astronómico

Pese al entusiasmo digital, la batalla de Kaela se enfrenta a criterios técnicos rígidos establecidos por la UAI. Para que un cuerpo celeste sea planeta, debe orbitar el Sol, poseer una forma casi esférica y haber “limpiado su órbita” de otros objetos.

Plutón cumple con los dos primeros requisitos, pero falla en el último al compartir vecindario con otros cuerpos helados en el Cinturón de Kuiper.

Aun así, el gesto de la niña ha reabierto un debate que parece nunca cerrarse del todo en el corazón de los aficionados a la astronomía.

Por ahora, Plutón sigue siendo oficialmente un planeta enano fuera del sistema solar, pero cuenta con una de sus defensoras más apasionadas y decididas en la figura de esta pequeña de 10 años.