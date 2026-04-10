Chile pone en marcha el telescopio más alto del mundo y reafirma su liderazgo astronómico

Chile vuelve a marcar un hito en astronomía a nivel internacional, esta vez por la inauguración del telescopio más alto del mundo.

Se trata del Fred Young Submillimeter Telescope (FYST), que ya inició sus operaciones de forma oficial en el Parque Astronómico de Atacama.

Ubicado específicamente en la cumbre del Cerro Chajnantor, a una altitud que supera los 5.600 metros sobre el nivel del mar, este gigante tecnológico se convierte en el telescopio submilimétrico operativo más elevado en la Tierra.

Su ubicación estratégica, situada a unos 40 metros por debajo de su vecino japonés TAO (que se dedica al infrarrojo y aún no opera), lo posiciona por encima de la mayor parte del vapor de agua de la atmósfera.

Esta característica es fundamental, pues garantiza una nitidez excepcional para captar la radiación proveniente de los rincones más antiguos del cosmos.

Este logro es el resultado de una sofisticada cooperación internacional liderada por la corporación Cerro Chajnantor Atacama Telescope (CCAT).

El consorcio integra a la Universidad de Cornell (EE. UU.), un grupo alemán compuesto por la Universidad de Colonia, la Universidad de Bonn y el Instituto Max Planck de Astrofísica, junto a un bloque canadiense liderado por la Universidad de Waterloo.

En el ámbito local, la Universidad de Chile ha sido la pieza fundamental para la llegada e instalación del equipo, consolidando una alianza que potencia la soberanía científica nacional.

Proeza técnica y ubicación clave

La instalación del FYST representó un desafío logístico extremo. Fabricado en Alemania, sus componentes cruzaron el océano para luego ser transportados por tierra hasta la cima del Chajnantor.

El proyecto fue posible gracias al financiamiento de más de $10 millones de dólares aportados por el filántropo Fred Young.

Desde la comunidad internacional, la presidenta de la mesa directiva de CCAT, Martha Haynes, subrayó la excepcionalidad del sitio.

“Estamos por sobre la mayor parte del vapor de agua terrestre y eso permite que el tipo particular de luz que estudiamos, la radiación submilimétrica, pase a través de la atmósfera. Es un instrumento impresionante", comentó.

Por su parte, el astrónomo alemán Jürgen Stutzki ve en este hito un valor formativo: “Mi motivación como profesor es involucrar a jóvenes estudiantes para que aprendan las tecnologías, el software y la ciencia que lo rodea, y entrenarlos para ser una buena nueva generación“.

Ampliar

Con un espejo de 6 metros de diámetro y un diseño óptico de vanguardia, el FYST permitirá realizar barridos de grandes áreas del cielo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas.

La versatilidad del telescopio lo convierte en el complemento ideal para otras instalaciones de élite como ALMA. Al respecto, el académico del DAS, Leonardo Bronfman, enfatizó que “Será un apoyo clave para ALMA permitiendo buscar fuentes que luego este último puede investigarlas en detalle”.

Por su parte, la doctora Mónica Rubio, Premio Nacional de Ciencias Exactas, resaltó la utilidad específica para sus investigaciones.

“Una de las cosas que podré realizar con FYST será observar las nubes moleculares en la transición del carbono ionizado y el carbono neutro, algo que solamente este instrumento permite hacer desde la Tierra", indicó.