Empresa confirma que incendio en planta de Buin fue contenido tras horas de combate

Tras más de 12 horas de combate y luego de una reactivación registrada durante la mañana, el incendio que afectó a una planta frigorífica en la comuna de Buin se encuentra controlado.

Según informó la empresa Icestar a través de una declaración pública, el siniestro permanece contenido y bajo monitoreo, mientras continúan los trabajos para extinguir los focos restantes.

Uno de las preocupaciones durante la emergencia fue la presencia de amoníaco al interior de las instalaciones. Sin embargo, la empresa aseguró que los estanques se mantienen aislados y bajo resguardo.

Revisa también Incendio en Buin vuelve a activarse: autoridades llaman a cerrar puertas y ventanas por presencia de humo

La información fue respaldada por el comandante de la Sexta Compañía de Bomberos de Buin, Manuel Acevedo, quien indicó que el incendio se encuentra controlado y que no existe riesgo de propagación hacia otros sectores.

Además, señaló que las labores se han concentrado especialmente en las áreas cercanas a las viviendas para entregar tranquilidad a los vecinos.

Desde Icestar también informaron que no se registraron personas lesionadas producto de la emergencia y que actualmente se encuentran evaluando los daños ocasionados por el incendio.

Paralelamente, la empresa trabaja junto a las autoridades competentes para determinar las causas que originaron el siniestro.