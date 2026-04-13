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¿Qué es el ghosting laboral? La práctica que aumenta en los espacios de trabajo

El miedo al conflicto y la incertidumbre ha afectado a candidatos a trabajos y a empleados por igual.

Nicolás Lara Córdova

¿Qué es el ghosting laboral? La práctica que aumenta en los espacios de trabajo

¿Qué es el ghosting laboral? La práctica que aumenta en los espacios de trabajo / mathisworks

Una de las prácticas que ha aumentado a la hora de buscar empleo es no recibir una respuesta tras la finalización de la entrevista de trabajo.

A esta práctica se le conoce como ghosting laboral y comenzó a ganar un espacio entre los espacios laborales provocando más de un disgusto.

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¿Qué es el ghosting laboral?

En términos fáciles, el ghosting laboral describe la acción de dejar de responder correos o llamadas de un candidato a un empleo o no responder a solicitudes, ni dar seguimiento a compromisos adquiridos con sus trabajadores.

“Muchas veces tiene que ver con la evitación del conflicto. Las personas prefieren no enfrentar conversaciones incómodas o situaciones que anticipan como negativas, optando por desaparecer como una forma de protección”, explica Ismael Alfaro, psicólogo organizacional y docente en ADIPA.

La ansiedad ante el ghosting laboral

La ansiedad juega un rol clave. La anticipación de escenarios adversos, como ser cuestionado, recibir críticas o enfrentar una situación tensa, puede generar tal nivel de incomodidad que la persona opta por cortar el vínculo sin previo aviso.

A esto se suma el miedo al conflicto y estilos de afrontamiento evitativos, que refuerzan este tipo de conductas.

Quienes son “ghosteados” suelen experimentar una fuerte sensación de rechazo, especialmente por la falta de cierre y explicaciones. Esto puede traducirse en inseguridad, pensamientos autocríticos y una disminución de la confianza profesional.

La incertidumbre sobre lo ocurrido, no saber qué se hizo mal o por qué se cortó el vínculo, afecta directamente la autoestima y puede generar desconfianza en futuros procesos laborales.

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