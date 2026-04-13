¿Qué es el ghosting laboral? La práctica que aumenta en los espacios de trabajo
El miedo al conflicto y la incertidumbre ha afectado a candidatos a trabajos y a empleados por igual.
Una de las prácticas que ha aumentado a la hora de buscar empleo es no recibir una respuesta tras la finalización de la entrevista de trabajo.
A esta práctica se le conoce como ghosting laboral y comenzó a ganar un espacio entre los espacios laborales provocando más de un disgusto.
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¿Qué es el ghosting laboral?
En términos fáciles, el ghosting laboral describe la acción de dejar de responder correos o llamadas de un candidato a un empleo o no responder a solicitudes, ni dar seguimiento a compromisos adquiridos con sus trabajadores.
“Muchas veces tiene que ver con la evitación del conflicto. Las personas prefieren no enfrentar conversaciones incómodas o situaciones que anticipan como negativas, optando por desaparecer como una forma de protección”, explica Ismael Alfaro, psicólogo organizacional y docente en ADIPA.
La ansiedad ante el ghosting laboral
La ansiedad juega un rol clave. La anticipación de escenarios adversos, como ser cuestionado, recibir críticas o enfrentar una situación tensa, puede generar tal nivel de incomodidad que la persona opta por cortar el vínculo sin previo aviso.
A esto se suma el miedo al conflicto y estilos de afrontamiento evitativos, que refuerzan este tipo de conductas.
Quienes son “ghosteados” suelen experimentar una fuerte sensación de rechazo, especialmente por la falta de cierre y explicaciones. Esto puede traducirse en inseguridad, pensamientos autocríticos y una disminución de la confianza profesional.
La incertidumbre sobre lo ocurrido, no saber qué se hizo mal o por qué se cortó el vínculo, afecta directamente la autoestima y puede generar desconfianza en futuros procesos laborales.
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