Bono de Invierno 2026: consulta con tu RUT si puedes recibir los $81.257 que otorga el beneficio

En Chile al verano ya le van quedando sus últimos días, lo que implica la activación de una serie de beneficios económicos que otorga el Estado a distintos sectores de la población.

Uno de ellos es el Bono de Invierno 2026, el cual va dirigido a los adultos mayores y a las personas pensionadas para enfrentar los meses más fríos del año.

La ayuda económica no requiere postulación y otorga un monto único de $81.257 para quienes tengan 65 años o más al 1 de mayo del 2026, siempre y cuando se cumplan con los requisitos necesarios.

Revisa con tu RUT si te corresponde el Bono de Invierno 2026

Para verificar si es que te corresponde o no el beneficio, se debe ingresar al sitio web de ChileAtiende (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, hay que digitar el RUT y, por último, presionar en la opción de “Consultar”. Tras ello, se desplegará toda la información, incluyendo la fecha y el pago del beneficio.

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Cabe señalar que las personas que pueden recibir el Bono de Invierno 2026, son quienes cumplen con lo siguiente: