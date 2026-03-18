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Bono de Invierno 2026: consulta con tu RUT si puedes recibir los $81.257 que otorga el beneficio

La ayuda económica se paga de forma automática a quienes cumplen con los requisitos necesarios. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Bono de Invierno 2026: consulta con tu RUT si puedes recibir los $81.257 que otorga el beneficio

En Chile al verano ya le van quedando sus últimos días, lo que implica la activación de una serie de beneficios económicos que otorga el Estado a distintos sectores de la población.

Uno de ellos es el Bono de Invierno 2026, el cual va dirigido a los adultos mayores y a las personas pensionadas para enfrentar los meses más fríos del año.

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La ayuda económica no requiere postulación y otorga un monto único de $81.257 para quienes tengan 65 años o más al 1 de mayo del 2026, siempre y cuando se cumplan con los requisitos necesarios.

Revisa con tu RUT si te corresponde el Bono de Invierno 2026

Para verificar si es que te corresponde o no el beneficio, se debe ingresar al sitio web de ChileAtiende (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, hay que digitar el RUT y, por último, presionar en la opción de “Consultar”. Tras ello, se desplegará toda la información, incluyendo la fecha y el pago del beneficio.

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Cabe señalar que las personas que pueden recibir el Bono de Invierno 2026, son quienes cumplen con lo siguiente:

  • Personas pensionadas a una AFP que reciban pensión mínima con Garantía Estatal.
  • Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) o mutualidades, siempre que reciban una pensión igual o inferior al monto de la pensión mínima de vejez.
  • Personas que reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no tienen otra pensión.
  • Personas beneficiarias de pensiones de reparación.

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