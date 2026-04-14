Tras reunión en la Vega Central: ministro de Agricultura descarta impacto en precios de alimentos ante alza de combustibles

Durante este martes, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, se reunió con dirigentes de la Vega Central en Santiago para abordar el funcionamiento del principal mercado mayorista del país y analizar el comportamiento reciente de los precios de los alimentos.

El encuentro tuvo como objetivo establecer una relación de trabajo más directa entre la autoridad y los locatarios, con el fin de identificar problemáticas y avanzar en soluciones conjuntas. Tras la reunión, el secretario de Estado recorrió el recinto para observar en terreno el abastecimiento y la dinámica de comercialización.

En ese contexto, Campos explicó que los precios en la Vega responden principalmente a factores como la oferta, la demanda y la estacionalidad de los productos, señalando que “acá estiman que la incidencia del aumento de los precios de los combustibles no se ha notado de una manera sustantiva”.

No obstante, advirtió que el alza en los combustibles tendrá efectos en la economía. “Es evidente que el alza en el precio de los combustibles va a generar inflación. Eso es obvio. De manera que muchos productos de la economía, de la producción nacional, van a ver elevado su precio”, indicó.

Desde la Vega Central, el relacionador público Arturo Guerrero afirmó que la producción agrícola se mantiene activa en distintas zonas del país, lo que permite sostener el abastecimiento. “Hoy en día hay una gran producción. Desde Arica a Punta Arenas, un solo dato duro: la zanahoria, casi el 100%, hoy en día se produce en Temuco”, sostuvo. Además, llamó a privilegiar productos de temporada: “Lo que tenemos que saber y aprender es a comprar las cosas de estación”.

Por su parte, la directora (s) de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Daniela Acuña, destacó que el organismo realiza un monitoreo permanente de precios en distintos puntos de venta. “Publicamos esa información en nuestra página web”, señaló, junto con recomendar a los consumidores informarse y comparar valores antes de comprar.

Finalmente, el ministro Campos enfatizó que la Vega Central continúa siendo un espacio relevante para el acceso a alimentos frescos y variados. “A los consumidores les sugiero que coticen, que averigüen y que no se dejen llevar por rumores o apariencias”, concluyó.