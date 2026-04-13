Luto en el rock latino: muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes a los 64 años / Medios y Media

La música latina está de luto. Este lunes se dio a conocer la repentina muerte de Felipe Staiti, fundador y guitarrista de la banda Los Enanitos Verdes.

La partida del musico fue dada a conocer durante la noche del 13 de abril por El Clarín.

Staiti se encontraba internado en un hospital de su natal Mendoza tras atravesar problemas de salud, sin entregar mayor información sobre la causa de muerte del artista argentino.

A finales de 2024, el musico contrajo una infección bacteriana y combinada con su condición de celíaco, desencadenó una deshidratación profunda que lo obligó estar internado por un mes en Mendoza.

Según informó el medio recién citado el músico se encontraba en proceso de recuperación para ir gira por Estados Unidos junto a la banda española Hombres G.

Además, junto a Los Enanitos Verdes se encontraba trabajando en un álbum de grandes éxitos que iba a tener diversas colaboraciones diferentes artistas.

La última visita a Chile de Felipe Staiti junto a Los Enanitos Verdes fue el pasado 27 de febrero cuando tocaron en el festival Vive Laja que se llevó a cabo en el Anfiteatro de la Laguna La Señoraza.

Reacciones a la muerte de Felipe Staiti

El secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, utilizó su cuenta de Instagram para despedir a Felipe Staiti.

“​Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irremplazables", escribió la autoridad.