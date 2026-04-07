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FOTOS Y VIDEO. Brutal golpiza: luchadora estadounidense muestra impactante lesión tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer

El incidente incluso activó protocolos médicos y elevó la tensión de cara a su combate.

Nelson Quiroz

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La rivalidad en la división femenina de la WWE sumó un nuevo y violento capítulo luego de que Liv Morgan exhibiera las secuelas físicas tras un incidente ocurrido en el último episodio de Monday Night RAW.

El momento se produjo en un segmento tras bambalinas, cuando la chilena Stephanie Vaquer sorprendió a Morgan con un empujón por la espalda, provocando que esta impactara de lleno contra su compañera Roxanne Perez.

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El fuerte choque de cabezas generó preocupación inmediata, tanto por el sonido del impacto como por las consecuencias visibles posteriores.

Horas más tarde, la propia Morgan compartió imágenes en redes sociales donde se aprecia un pronunciado “chichón” en su frente, reflejo del golpe sufrido.

Lejos de tomárselo con humor, la luchadora dejó en claro su molestia y anticipó una revancha directa contra Vaquer. “Ahora eres mía”, lanzó en su cuenta personal, elevando aún más la tensión previa a su próximo enfrentamiento.

Pero aquella afirmación tuvo una respuesta de la luchadora chilena. Esque aprovechando el post de Liv, Vaquer utilizó un meme para burlase de los efectos de su ataque.

El incidente incluso habría activado protocolos médicos preventivos por posible conmoción, considerando la violencia del impacto. Aunque no se ha informado oficialmente sobre una lesión de gravedad, el estado físico de la luchadora quedó en el centro de la atención.

Este episodio ocurre a pocos días de WrestleMania 42, donde ambas protagonizarán una lucha titular. La confrontación, que ya venía cargada de rivalidad, ahora suma un componente aún más personal tras lo ocurrido en RAW.

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