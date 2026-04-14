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Amenazas de tiroteo en colegios de Lo Barnechea: alcalde anuncia sanciones y afirma que “no me va a temblar la mano”

Felipe Alessandri confirmó que habrá sanciones, sumarios y posibles acciones legales tras amenazas en colegios.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Una serie de amenazas de tiroteo en establecimientos educacionales encendió las alertas en Lo Barnechea, generando preocupación entre estudiantes, apoderados y docentes.

El alcalde Felipe Alessandri denunció públicamente los hechos y anunció una batería de medidas para enfrentar la situación, en un contexto donde este tipo de amenazas se ha replicado en distintas zonas del país.

Según detalló La Tercera, se activaron de inmediato protocolos de seguridad en coordinación con Carabineros de Chile, las direcciones de los colegios y equipos municipales.

En ese marco, enfatizó la gravedad del escenario: “Se trata de situaciones graves que generan temor en estudiantes, apoderados y docentes, y que no serán toleradas bajo ninguna circunstancia”.

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Sanciones, sumarios y posible uso de detectores de metales

El alcalde fue categórico al abordar las consecuencias para los responsables, marcando una línea dura frente a este tipo de amenazas. “Esto no es una broma, es una amenaza que tiene aterrada a la comunidad escolar… vamos a investigar, identificar a los responsables y aplicar todas las sanciones que correspondan. Y si hay que expulsar, no me va a temblar la mano”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “Ya activamos protocolos con Carabineros, estamos revisando cámaras y no descartamos ninguna medida: suspensión, expulsión y acciones legales si corresponde”.

Entre las medidas inmediatas, el municipio instruyó la realización de sumarios internos en los establecimientos involucrados, con el objetivo de esclarecer responsabilidades. Además, se evaluará la presentación de acciones legales en caso de comprobarse ilícitos.

A nivel preventivo, el alcalde adelantó que propondrá la adquisición de detectores de metales para los colegios, junto con reforzar el trabajo de convivencia escolar y el apoyo psicológico a las comunidades afectadas. “Prefiero que me critiquen por ser duro, a ser recordado como un alcalde que no hizo nada mientras se instalaba la violencia en los colegios”, sostuvo.

Las autoridades locales buscan así contener el impacto de estas amenazas y evitar su escalada, en un escenario donde la seguridad escolar se instala como una de las principales preocupaciones.

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