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Uno buscaba suspender clases: identifican a dos escolares de 13 y 15 años por amenazas a colegios en Arica

Los hechos incluyeron publicaciones en redes sociales y rayados en establecimientos educacionales.

Ruth Cárcamo

Gustavo Soto

Agencia Uno

Agencia Uno

Personal de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público, logró identificar a dos autores de las recientes amenazas que afectaron a establecimientos educacionales en la ciudad de Arica.

El primer caso se originó a partir de una denuncia presentada por los representantes de un colegio, tras amenazas difundidas en redes sociales y rayados al interior del recinto.

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El trabajo investigativo permitió determinar que un estudiante de 15 años fue el responsable, quien justificó su actuar señalando que se trataba de una “broma” dirigida a sus compañeros.

Otro menor de 13 años identificado

En el segundo caso, originado por rayados en otro establecimiento y derivado por la Fiscalía a la PDI, se identificó a un menor de 13 años como autor, quien habría actuado con la intención de suspender las clases.

Los antecedentes recabados en ambos hechos fueron remitidos al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.

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