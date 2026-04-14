Alarma en Chiloé: detienen a mujer por falso aviso de bomba en aeropuerto de Mocopulli

Un amplio operativo de seguridad se desplegó la mañana de este martes en el aeródromo de Mocopulli, en Dalcahue, luego de que una mujer asegurara portar un artefacto explosivo en su equipaje.

El hecho, ocurrido cerca de las 08:00 horas, generó alarma entre pasajeros y funcionarios, obligando a activar todos los protocolos de emergencia en el terminal aéreo.

La situación derivó en la detención de la involucrada, quien fue trasladada posteriormente a Castro a la espera de su control de detención. Desde Carabineros de Chile confirmaron que la alerta fue tomada con máxima seriedad debido a la naturaleza del aviso.

“Reconoce que había hecho una broma”

El jefe de la Prefectura de Carabineros, Enrique Gutiérrez, detalló cómo se desarrollaron los hechos y la reacción de las autoridades. “Bien temprano cerca de las 8 de la mañana, (la mujer) da el aviso de que en su equipaje mantenía un artefacto explosivo, lógicamente esto causa conmoción y se activan las alertas en el aeropuerto”, explicó.

Tras el despliegue policial y la retención de la mujer por parte del personal del terminal, se procedió a su entrevista, momento en que cambió su versión. “Llega Carabineros al lugar y esta persona al ser entrevistada reconoce que había hecho una broma según ella”, añadió el coronel.

Pese a esta declaración, el procedimiento siguió su curso habitual, considerando la gravedad de este tipo de amenazas en recintos críticos como aeropuertos. La imputada quedó a disposición del Ministerio Público y será formalizada en el Juzgado de Garantía de Castro durante las próximas horas.

Este tipo de situaciones, aunque puedan ser calificadas como “bromas”, implican la activación de recursos policiales y generan un alto impacto en la seguridad y operación de servicios esenciales, además de eventuales responsabilidades penales para quienes las protagonizan.