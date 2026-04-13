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“Su fe” lo delató: la pista clave que permitió la detención del tío de Francisca Millahual en pleno culto religioso

El imputado fue identificado en Lanco tras días prófugo.

Nelson Quiroz

capturas MEGA

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Un giro clave tuvo la investigación por el crimen de Francisca Millahual, luego de que la Policía de Investigaciones lograra la detención de su tío, Emanuel Ochoa, quien se mantenía prófugo desde el hallazgo del cuerpo de la joven en Temuco.

La captura se concretó la tarde del domingo en la localidad de Lanco, en la Región de Los Ríos, en un contexto que resultó decisivo para dar con su paradero.

ADN

CAPTURA 24 HORAS

El caso se remonta al pasado 7 de abril, cuando la estudiante fue encontrada sin vida en la vivienda de su abuela, donde se encontraba cuidando mascotas.

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Según informó la Brigada de Homicidios, la víctima presentaba una herida atribuida a un impacto balístico.

La detención del tío

Bajo ese contexto, de acuerdo con antecedentes preliminares recogidos por 24 Horas, el imputado fue reconocido por personas mientras participaba en un culto evangélico, lo que permitió alertar a Carabineros y activar el procedimiento policial que terminó con su detención en el lugar.

Este dato fue fundamental para estrechar el cerco en su contra, considerando que el hombre permanecía inubicable desde el inicio de las diligencias.

Tras la alerta, efectivos policiales concurrieron hasta el recinto religioso y procedieron a su arresto sin mayores incidentes, trasladándolo posteriormente hasta un cuartel de la PDI en Temuco.

Ochoa será puesto a disposición de la justicia durante esta jornada, instancia en que se revisará la legalidad de su detención y se podrían conocer nuevos antecedentes sobre el crimen.

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