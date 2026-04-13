Invasión de zancudos en el Gran Concepción: vecinos denuncian plaga y masiva presencia en viviendas cercanas a humedales / LUIS ROBAYO

Durante los últimos días, vecinos del Gran Concepción han reportado una masiva presencia de zancudos que se concentra principalmente durante las tardes, generando molestias en viviendas ubicadas cerca de lagunas y humedales.

El fenómeno quedó evidenciado en registros de cámaras de seguridad, donde se observa una densa nube de insectos desplazándose en conjunto , una imagen que, lejos de ser lluvia, corresponde a cientos de mosquitos en movimiento.

En sectores como Andalué, en la comuna de San Pedro de la Paz, la situación se ha intensificado en el último mes, obligando a los residentes a modificar sus rutinas diarias para evitar las picaduras, especialmente en horarios de mayor actividad de estos insectos, según consignó LUN.

Cecilia Pavez, vecina del sector, relató que “la plaga es terrible. No solo de zancudos, también de moscas, pero en menor cantidad. El problema es que los zancudos pican, se hacen un festín y eso afecta el quehacer”.

La residente agregó que han debido adoptar medidas constantes de protección. “Hay que salir con ropa de manga larga y bien tapada, sobre todo en la tarde. Y echarse mucho repelente. Ya no usamos perfume, andamos todos pasados a repelente”, señaló.

Asimismo, describió episodios al interior de su vivienda. “Hace unos días se me olvidó cerrar una ventana y deben haber entrado unos 100 zancudos. Es agotador, especialmente en la tarde y noche”, afirmó.

Desde el punto de vista climático, especialistas explican que las condiciones registradas en la zona han favorecido la proliferación de estos insectos. El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, indicó que “hay una relación directa entre el tiempo atmosférico y el ciclo de vida de estas plagas”.

Según detalló, las temperaturas máximas en la región —entre 18 y 20 grados— han generado un escenario propicio para su reproducción, sumado a la presencia de aguas estancadas y la escasa circulación de viento.

En la misma línea, el entomólogo Alfredo Ugarte identificó al mosquito Culex pipiens como la especie predominante en la zona, explicando que su proliferación se vio impulsada por lluvias tardías y temperaturas elevadas en pleno otoño.

El especialista sostuvo que “los huevos normalmente hibernan hasta la primavera, pero con el calor reciente eclosionan antes de tiempo, completando su ciclo en una época en que no debería ocurrir”, señaló al medio citado.

Como medida preventiva, expertos recomiendan el uso de repelentes y la generación de corrientes de aire en espacios cerrados, ya que estas dificultan el desplazamiento de los zancudos.