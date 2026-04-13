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Sindicatos de CONAF denuncian nombramiento de gerente de Finanzas sin título profesional con millonario sueldo

Los trabajadores denuncian que se desplazó a una experta de carrera para nombrar a un directivo externo con vínculos políticos.

Mario Vergara

Referencial.

Referencial. / Manuel Lema Olgun

La Federación Nacional de Sindicatos de CONAF (FENSIC) emitió un comunicado manifestando su “más profundo rechazo” ante la decisión de la Dirección Ejecutiva de nombrar al Sr. Miguel Francisco Oneto Rosales como nuevo gerente de Finanzas y Administración (GEFA) de la institución.

La organización gremial acusa un escenario de “personalismo y clientelismo político” que pasaría por encima de la misión técnica de la corporación.

Cuestionamientos a la idoneidad técnica

La denuncia se centra en que el Sr. Onetto no contaría con las competencias mínimas para el cargo:

  • Falta de formación académica: FENSIC afirma que el nuevo gerente solo acredita enseñanza media completa. Para respaldar esto, adjuntaron un certificado del Registro Civil que indica que el imputado “no registra” títulos profesionales en el sistema.
  • Incumplimiento del perfil de cargo: El reglamento interno de CONAF exige para las gerencias una carrera superior de 4 a 8 semestres en áreas como Ingeniería Comercial, Administración Pública o Auditoría.
  • Antecedentes de contratación: Los sindicatos señalan que en 2018 el Sr. Onetto ya habría tenido problemas para ingresar a la planta por no cumplir con las exigencias académicas de la Escala Única de Remuneraciones, siendo contratado inicialmente bajo una modalidad transitoria para eludir la normativa.

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Vínculos políticos y uso del presupuesto

La federación calificó el nombramiento como un “insulto” a los profesionales de carrera que esperan promociones de grado congeladas desde 2016. Denunciaron que, en un contexto de escasez de recursos, se haya asignado una renta bruta de $4.079.797 (grado 4) a una persona sin formación profesional.

Asimismo, el comunicado hace hincapié en los vínculos personales del nuevo gerente, mencionando que es cónyuge de quien fuera la secretaria del ex-Presidente Sebastián Piñera. Ante esto, los trabajadores cuestionan: “¿Se trata de otro compromiso político o un ‘amigo de la subsecretaría’ al que hay que apoyar a costa del erario público?”.

FENSIC concluyó exigiendo transparencia inmediata y el respeto a los perfiles de cargo validados, asegurando que no permitirán que el “amiguismo” siga socavando la dignidad de los profesionales de la institución.

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