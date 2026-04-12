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¿Dónde está la bencina más barata en Chile? Herramienta en línea permite cotizar entre las estaciones más económicas

De cara a una nueva alza de los combustibles, es fundamental informarse para conseguir un mayor ahorro.

José Campillay

¿Dónde está la bencina más barata en Chile? Herramienta en línea permite cotizar entre las estaciones más económicas

La situación económica en Chile sigue siendo bastante compleja y el bolsillo de los automovilistas chilenos enfrentará un nuevo desafío de la mano del alza de las bencinas.

De acuerdo con las proyecciones, el próximo jueves 16 de abril se concretaría un incremento de entre $37 y $85 pesos por litro de bencina y, en el diésel, entre $63 y $75 pesos, llegando incluso a estimaciones que señalan que podría subir $100 pesos.

Hay que tener en cuenta que esto repercute de forma aún más significativa si se considera el valor actual de los combustibles. Esto, luego de las decisiones tomadas por el Gobierno y su reajuste en los parámetros del MEPCO.

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La causa principal de este fenómeno radica en el encarecimiento del crudo a nivel mundial como efecto de los conflictos bélicos y movimientos estratégicos en cada ofensiva.

Alejandro Urzúa, analista de mercados de la Unab y Openbbk, advirtió sobre la fragilidad del suministro internacional y su impacto directo en el país.

“Si se consolida el bloqueo del estrecho de Ormuz, el escenario es de nuevas alzas del petróleo, lamentablemente. Estamos hablando de lugares estratégicos para la generación de petróleo a nivel mundial y cualquier interrupción automáticamente eleva el valor del crudo”, explicó a TVN.

El experto añadió un punto clave para entender por qué este fenómeno golpea con fuerza a nivel local: “Chile, siendo un país importador de esta materia prima, tendrá un impacto negativo en nuestra economía”, recalcó.

Guía de ahorro: tips para encontrar lo más conveniente

Considerando esta inminente alza, la recomendación de los expertos es cotizar antes de cargar. Para facilitar esta tarea, la Comisión Nacional de Energía (CNE) dispone de una herramienta oficial que permite comparar valores en tiempo real en todo el territorio nacional.

Se trata de Bencina en Línea, una plataforma digital que funciona como mapa interactivo de libre acceso para todos los consumidores.

Para utilizarla de forma efectiva, sigue estos pasos:

  1. Ingresa al sitio oficial: Accede a través de bencinaenlinea.cl.
  2. Filtra tu búsqueda: Puedes seleccionar por región, comuna y el tipo de combustible que necesitas (93, 95, 97 octanos, diésel o gas licuado).
  3. Compara precios: El sistema desplegará las estaciones de servicio disponibles, detallando la marca del servicentro y el precio exacto por litro.
  4. Usa la geolocalización: Si accedes desde un dispositivo móvil, puedes encontrar las estaciones más económicas que se encuentren cerca de tu ubicación actual.

Esta herramienta de servicio público busca informar a los usuarios para que puedan acudir a los puntos de venta con tarifas más competitivas, mitigando así el impacto de las nuevas alzas.

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