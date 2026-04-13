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Ranking internacional destaca a 3 universidades chilenas entre las mejores del mundo para estudiar arquitectura

La University College de Londres (UCL) se posiciona como el mejor plantel a nivel global para estudiar la carrera en 2026.

Sebastián Escares

Ranking internacional destaca a 3 universidades chilenas entre las mejores del mundo para estudiar arquitectura

Ranking internacional destaca a 3 universidades chilenas entre las mejores del mundo para estudiar arquitectura / Getty Images

La afamada consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) publicó recientemente su Ranking QS 2026 de Escuelas de Arquitectura.

A través de su listado, se destacaron a las mejores facultades de todo el mundo en el área de arquitectura durante este año.

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De acuerdo al prestigioso ranking, actualmente la mejor casa de estudios para ingresar a estudiar la carrera en pleno 2026 es la University College de Londres (UCL), del Reino Unido.

En segundo puesto a nivel mundial, se ubicó al Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos. En tanto, el podio lo cierra Delft University of Technology, de Países Bajos.

¿Cuáles fueron las universidades chilenas destacadas en arquitectura?

A nivel latinoamericano, el mejor plantel para estudiar arquitectura es la Pontificia Universidad Católica de Chile, la cual a nivel global se ubica en el puesto 34.

La Universidad de Sao Paulo se ubica en el segundo lugar en la región, y en el lugar 48 a nivel mundial. Mientras que el tercer puesto fue para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual se ubica entre los puestos 51-100 del mundo.

Las universidades chilenas destacadas entre las mejores del mundo para estudiar arquitectura son:

  • Pontificia Universidad Católica de Chile: lugar 34 a nivel mundial.
  • Universidad de Chile: lugar 51-100 a nivel mundial.
  • Universidad del Bío-Bío: lugar 151-200 a nivel mundial.

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