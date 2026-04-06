Prestigioso ranking destaca a 9 universidades chilenas entre las mejores de Latinoamérica para estudiar derecho
A nivel mundial, Harvard se posiciona como la mejor facultad para estudiar ciencias jurídicas en 2026.
La consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) publicó recientemente un ranking en donde destacaron a las mejores facultades de derecho de todo el mundo.
De acuerdo al prestigioso listado, este año Harvard se posiciona como la mejor universidad a nivel mundial para estudiar ciencias jurídicas.
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En el caso de Latinoamérica, la mejor casa de estudios para estudiar derecho en este lado del mundo es la Universidad de Buenos Aires, la cual se posiciona en el puesto 34 del mundo.
Las 9 universidades chilenas destacadas en el ranking
En el segundo lugar a nivel latinoamericano, y en el puesto 38 a nivel global, se encuentra la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En tanto, el podio en Latinoamérica lo cierra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual también se posiciona en el puesto 38 a nivel mundial.
Las otras universidades chilenas destacadas en la carrera de derecho, según el ranking británico, son las siguientes:
- Universidad de Chile: lugar 48 a nivel mundial.
- Universidad Diego Portales: entre los puestos 101-150 a nivel mundial.
- Universidad de Los Andes: entre los puestos 151-200 a nivel mundial.
- Universidad Adolfo Ibáñez: entre los puestos 151-200 a nivel mundial.
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: entre los lugares 151-200 a nivel mundial.
- Universidad de Concepción: entre los puestos 351-400 a nivel mundial.
- Universidad de Santiago de Chile: entre los puestos 351-400 a nivel mundial.
- Universidad del Desarrollo: entre los puestos 351-400 a nivel mundial.
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