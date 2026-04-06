Prestigioso ranking destaca a 9 universidades chilenas entre las mejores de Latinoamérica para estudiar derecho / Getty Images

La consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) publicó recientemente un ranking en donde destacaron a las mejores facultades de derecho de todo el mundo.

De acuerdo al prestigioso listado, este año Harvard se posiciona como la mejor universidad a nivel mundial para estudiar ciencias jurídicas.

En el caso de Latinoamérica, la mejor casa de estudios para estudiar derecho en este lado del mundo es la Universidad de Buenos Aires, la cual se posiciona en el puesto 34 del mundo.

Las 9 universidades chilenas destacadas en el ranking

En el segundo lugar a nivel latinoamericano, y en el puesto 38 a nivel global, se encuentra la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En tanto, el podio en Latinoamérica lo cierra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual también se posiciona en el puesto 38 a nivel mundial.

Las otras universidades chilenas destacadas en la carrera de derecho, según el ranking británico, son las siguientes: