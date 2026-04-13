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¿Quién era el músico chileno de cumbia que murió en un trágico accidente en la Ruta 5 Norte?

Franco Figueroa tenía 33 años, formaba parte de la banda Caleta e’ Cumbia y era ampliamente querido por quienes compartían con él.

Javier Méndez

¿Quién era el músico chileno de cumbia que murió en un trágico accidente en la Ruta 5 Norte?

El fin de semana la música chilena recibió una triste noticia. A través de las redes sociales se confirmó el repentino fallecimiento de Franco Figueroa, baterista de la banda coquimbana Caleta e’ Cumbia.

El artista nacional estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte, sector Peñuelas. Según medios locales, dos vehículos menores tuvieron una colisión frontal, donde otras tres personas resultaron heridas.

La actualización impactó de lleno a los seguidores fieles del género y a la agrupación del artista, la cual tiene más de 12 mil seguidores en Instagram.

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El vínculo de percusionista con los sonidos comenzó temprano. Siendo egresado del Colegio de Música Claudio Arrau y participando activamente en los primeros movimientos de batucadas de la zona.

En 2017 se reintegró formalmente a su banda actual, donde no solo aportaba su talento en las baquetas, sino también una energía alegre que marcaba la identidad del grupo. Junto a sus compañeros se presentó en La Pampilla en más de una ocasión.

Más allá de los escenarios, Figueroa combinaba su carrera artística con su labor como operador de maquinaria. Era un apasionado hincha de Coquimbo Unido, pasión que compartía con sus dos hijos y sus tres hermanos. Sus cercanos lo describieron como una persona sumamente positiva.

En su perfil de IG, Franco tenía una descripción corta, pero que definía su actitud: “Simple y feliz!! #lepegoalostarros (...) Si trae mala onda, siga su rumbo", se lee hasta hoy.

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