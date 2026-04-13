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VIDEO. Rama de palmera cae sobre transeúnte en Plaza de Armas: fue trasladado a centro asistencial

Testigos alertaron a equipos de salud tras el impacto. El Municipio explicó causas naturales del evento y reiteró labores permanentes de monitoreo arbóreo.

Martín Neut

Matías Castillo

Rama de palmera cae sobre transeúnte en Plaza de Armas

Rama de palmera cae sobre transeúnte en Plaza de Armas

Un hombre resultó herido tras la caída de una rama de palmera en la Plaza de Armas de Santiago, en la comuna de Santiago.

El hecho generó alarma entre transeúntes, quienes dieron aviso a equipos de emergencia para asistir al afectado, que luego fue trasladado a un centro de salud. El afectado se encuentra fuera de riesgo vital y sería una persona en situación de calle.

Desde el municipio, César Hernández, de la subdirección de ornato, explicó que el desprendimiento corresponde a un fenómeno natural.

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“Las especies vegetales, por su condición natural, pueden presentar fallas en algún momento”, indicó, detallando que se trató de una hoja seca de una palmera de gran altura.

Asimismo, precisó que la persona se encontraba en un sector no habilitado para permanecer. “Había una persona sentada donde no es un lugar habitual de estar”, afirmó.

Hernández agregó que existe monitoreo constante de los más de 50 mil árboles de la comuna, aunque advirtió que “siempre existe la probabilidad que fallen”, pese a las labores de mantención.

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