“Todos alguna vez soñamos con un escenario”: la iniciativa que tomó Luis Jara para artistas emergentes y así puedes postular / Hans Scott

Este lunes, Luis Jara anunció a través de su cuenta de Instagram su nueva gira Más que suerte donde recorrerá diversas ciudades del país.

Este tour lo llevará por primera vez en su carrera a Europa. El artista nacional realizará más de 30 shows en las que repasará más de 40 años de su carrera musical.

Para este show, Luis Jara elevó una iniciativa dirigida para artistas emergentes que el propio artista dio a conocer en una de sus publicaciones.

El proyecto “Yo quiero cantar Chile” fue impulsado por el propio cantante y buscará que artistas locales abran el show de Luis Jara.

“Todos alguna vez soñamos con un escenario. Pero no todos tienen la oportunidad de pisarlo. En esta gira, queremos cambiar eso”, escribió el artista.

“Muy pronto abrimos la convocatoria en @yoquierocantarchile. Porque esta vez no se trata de suerte, se trata de atreverse", cerró.

El tour Más que suerte arrancó el pasado 10 de abril con un show en el Gran Arena Monticello.