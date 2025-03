Joven promesa del fútbol chileno anuncia su retiro con duro mensaje: “Me cortaron las alas”

Alberto Letelier, delantero formado en O’Higgins, se retiró del fútbol a sus 21 años. El propio jugador dio a conocer esta sorpresiva decisión a través de sus redes sociales, donde acusó falta de oportunidades y “manos negras” en la actividad.

“Si hubiese sabido lo que me depararía el destino, que es injusto y como el fútbol está lleno de manos negras atrás (...) Hay momentos en que uno no puede seguir por la gente que maneja y las oportunidades que te van cerrando”, escribió el joven atacante, quien participó en microciclos de La Roja Sub 20 para el Sudamericano de 2023.

“Cuando uno va creciendo te va cambiando la visión de todo, de los jugadores que conocí, y no siempre fue lo mejor para mí, lamentablemente, y también con la dirigencia de O’Higgins, pero así es la vida, esto sigue y hay que tener nuevas metas”, agregó Alberto Letelier.

Para cerrar, el ex O’Higgins aclaró: “Me despido, no porque yo quiera, me cortaron las alas y ya me cansé de aguantar las cosas”.

El delantero no alcanzó a debutar con los celestes en Primera División, pero sí jugó en la Primera B, donde defendió los colores de Deportes Santa Cruz en 2023. También disputó la Segunda División Profesional con la camiseta de Deportes Linares, en 2024.

Vale mencionar que ya van dos jugadores formados en O’Higgins que se retiran de la actividad con 21 años. Hace unos días, el volante Nicolás Matamoros le comunicó al club rancagüino que dejará el fútbol por motivos personales.