El almuerzo privado que sostuvo el Presidente José Antonio Kast con excompañeros de la Universidad Católica en el Palacio de La Moneda sigue generando repercusiones políticas, luego de que parlamentarios cuestionaran el uso de recursos públicos en la actividad.

De acuerdo a lo compartido en redes sociales, la cita, realizada el 10 de abril, incluyó un menú compuesto por tártaro de tomate, plateada al jugo con puré rústico picante y tomatitos confitados, con opción vegetariana de lasaña de berenjenas, además de pavlova de frutos rojos y vinos de los valles de Curicó y Rapel.

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

La polémica se intensificó tras la denuncia presentada ante la Contraloría por el diputado PS Daniel Manouchehri, junto a la senadora Daniella Cicardini, quienes solicitaron investigar si el encuentro implicó gastos fiscales indebidos.

Esto ocurre en medio del debate que ya se había instalado por la viralización de una imagen falsa, generada con inteligencia artificial, que supuestamente mostraba la reunión, pero que no correspondía a un registro real.

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Bajo ese contexto, el cuestionamiento del diputado Manouchehri se centra en la naturaleza del encuentro, calificado como privado, pero realizado en dependencias del Palacio de Gobierno, lugar donde vive el jefe de Estado.

Según el parlamentario, “utilizar recursos públicos para celebraciones privadas es grave”, advirtiendo que este tipo de actividades no puede ser financiado con fondos del Estado. En esa línea, recalcó que “La Moneda no es un fundo”, apuntando directamente a la responsabilidad del mandatario en el uso de espacios y recursos públicos.

El diputado fue más allá al plantear que el Presidente puede reunirse con quien estime conveniente en su vida personal, pero no trasladar esos encuentros al ámbito institucional con costos asociados al erario.