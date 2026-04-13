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Una reunión en La Moneda y una foto falsa: ¿Qué hay detrás del almuerzo del Presidente Kast con compañeros de universidad?

El contenido se viralizó en X tras la confirmación de un encuentro privado.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

Una imagen que supuestamente muestra al Presidente José Antonio Kast compartiendo con excompañeros de universidad en La Moneda comenzó a viralizarse en redes sociales durante las últimas horas, generando amplio debate y confusión.

La fotografía, difundida como un registro del encuentro, fue replicada incluso por cuentas influyentes y algunos espacios digitales, lo que amplificó su alcance.

El revuelo se produjo en paralelo a una información publicada por El Mercurio, el pasado 10 de abril, que confirmaba la realización de una reunión entre el mandatario y antiguos compañeros de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

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El encuentro, de carácter privado, según lo indicado por el citado medio, buscaba generar un espacio de conversación en medio de la contingencia política, reuniendo a figuras de distintas sensibilidades.

Sin embargo, la información fue acompañada en cuentas de X por una supuesta fotografía del momento, en la cual se ven variadas personas, su mayoría hombres, compartiendo en mesas desplegadas en un salón de La Moneda.

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Sin embargo, al analizar las imágenes por revisiones de Inteligencia Artificial, estos arrojaron que se trataría de un contenido generado mediante IA en casi un 100%.

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