Una reunión en La Moneda y una foto falsa: ¿Qué hay detrás del almuerzo del Presidente Kast con compañeros de universidad?

Una imagen que supuestamente muestra al Presidente José Antonio Kast compartiendo con excompañeros de universidad en La Moneda comenzó a viralizarse en redes sociales durante las últimas horas, generando amplio debate y confusión.

La fotografía, difundida como un registro del encuentro, fue replicada incluso por cuentas influyentes y algunos espacios digitales, lo que amplificó su alcance.

El revuelo se produjo en paralelo a una información publicada por El Mercurio, el pasado 10 de abril, que confirmaba la realización de una reunión entre el mandatario y antiguos compañeros de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

El encuentro, de carácter privado, según lo indicado por el citado medio, buscaba generar un espacio de conversación en medio de la contingencia política, reuniendo a figuras de distintas sensibilidades.

Sin embargo, la información fue acompañada en cuentas de X por una supuesta fotografía del momento, en la cual se ven variadas personas, su mayoría hombres, compartiendo en mesas desplegadas en un salón de La Moneda.

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Sin embargo, al analizar las imágenes por revisiones de Inteligencia Artificial, estos arrojaron que se trataría de un contenido generado mediante IA en casi un 100%.

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