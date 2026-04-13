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Arzobispo de Santiago defiende al papa León XIV tras ataque de Trump: “Prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres”

A través de su cuenta oficial de X, Fernando Chomalí abordó la polémica mundial desatada tras los dichos del presidente de Estados Unidos contra el sumo sacerdote.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO - GETTY IMAGES

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El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, salió al paso de la polémica internacional generada por los duros cuestionamientos del presidente Donald Trump contra el papa León XIV, respaldando con fuerza el rol y liderazgo del pontífice en medio del conflicto.

A través de un mensaje público, el cardenal defendió la figura del sumo sacerdote, destacando su trayectoria y convicciones.

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Fernando Chomali / Sebastian Beltran Gaete

“Es un hombre de bien, forjado por años de oración, estudio y cercanía con los pobres”, afirmó, subrayando que su liderazgo se basa en valores espirituales y no en intereses políticos. En esa línea, remarcó que el pontífice “prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres”, en alusión a las críticas provenientes desde la Casa Blanca.

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El pronunciamiento del arzobispo ocurre luego de que León XIV respondiera directamente a los ataques del mandatario estadounidense, asegurando que no teme a su administración y que continuará alzando la voz contra la guerra.

Las declaraciones del Papa marcaron un punto de tensión en la relación entre el Vaticano y Washington, luego de que Trump lo calificara como “débil” y cuestionara su postura en temas internacionales.

Frente a este escenario, Chomalí destacó la coherencia del pontífice y su llamado permanente a la paz. “Tenemos un líder que nos traza un camino sin retorno: promover la paz siempre y bajo toda circunstancia”, sostuvo.

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