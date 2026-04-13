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Millonario robo en Santiago Centro: asaltan a ciudadano chino que iba camino a depositar recaudación

La víctima fue interceptada en el estacionamiento de su edificio por tres delincuentes encapuchados. Carabineros y el GOPE llegaron al lugar para iniciar las diligencias.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / LUKAS SOLIS SAEZ

Un violento asalto quedó al descubierto durante las últimas horas en Santiago Centro, luego de que un comerciante de nacionalidad china fuera atacado por un grupo de delincuentes cuando se disponía a salir a depositar una millonaria suma de dinero.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del edificio donde reside la víctima, hasta donde también concurrió personal del GOPE para apoyar las primeras diligencias.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, al afectado le sustrajeron una mochila con cerca de $100 millones de pesos, correspondientes a la recaudación de los locales comerciales que mantiene en barrio Meiggs.

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El hombre iba acompañado por su esposa al momento del robo, aunque, según relató Carabineros, la acción de los antisociales se concentró directamente en él.

Así fue el robo de los $100 millones en el estacionamiento del edificio

Desde la policía uniformada entregaron detalles del modo en que actuó la banda. En esa línea, el capitán Manuel Salazar explicó que “esta persona desciende desde su departamento, al piso -3, y al momento de abordar su vehículo particular, es abordado por tres individuos a rostro cubierto, los cuales lo intimidan y lo esposan al pasamanos de su vehículo y le sustraen la mochila”.

El funcionario policial indicó que la víctima no se encontraba sola durante el asalto, aunque los delincuentes dirigieron la intimidación hacia quien llevaba el dinero. Según informó, “estaba con su esposa, pero los antisociales se abocaron solamente a intimidarlo a él, que llevaba el bolso, y la señora alcanza a arrancar del lugar hasta la conserjería, en donde pide ayuda”.

El caso generó una amplia movilización policial en el sector, debido al alto monto sustraído y a la violencia del procedimiento. Por ahora, las diligencias apuntan a establecer cómo actuó la banda, si hubo seguimiento previo a la víctima y si los autores del atraco contaban con información sobre la rutina del comerciante y el traslado del dinero.

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