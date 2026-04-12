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Detienen al tío de Francisca Millahual, principal sospechoso de su femicidio

Según información de ADN, fue hallado en Lanco durante su presencia en un culto evangélico.

Carlos Madariaga

Matías Gallegos

Detienen al tío de Francisca Millahual, principal sospechoso de su femicidio

Detienen al tío de Francisca Millahual, principal sospechoso de su femicidio / Cedida

Este domingo por la tarde se dio un importante avance en la investigación tras la muerte de Francisca Millahual el pasado 7 de abril en Temuco.

Luego que el cerco de las indagatorias diera con el tío de la estudiante de veterinaria como el principal sospechoso, se concretó la orden vigente de captura en su contra.

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ADN

Según información de ADN, dicha persona fue encontrada y retenida durante este domingo en la localidad de Lanco, en la región de Los Ríos.

Esto luego que el tío de Francisca Millahual fuera divisado en un culto evangélico, donde avisaron a la policía y lo entregaron.

El principal sospechoso del femicidio de la estudiante universitaria ya se encuentra en el cuartel policial de Temuco y su situación judicial será evaluada durante este lunes, donde se desarrollará la audiencia que resolverá la legalidad de su detención.

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