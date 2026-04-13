Después de casi tres décadas sin publicar material nuevo, Los Tres vuelve a la escena con XCLNT, un álbum que marca su reencuentro creativo y que, según sus integrantes, resume su historia, identidad y vigencia.

“Estamos muy contentos de que haya salido el disco y que la gente lo pueda conocer y disfrutar”, señalaron en conversación con Ciudadano ADN, destacando el valor emocional de este lanzamiento tras años de distancia.

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El proceso incluyó grabaciones en Abbey Road Studios, experiencia que, aseguraron, aportó “frescura” y una sonoridad especial. “Es una sala hecha para hacer música, y eso se siente”, explicaron.

Un reencuentro...

El álbum también refleja el reencuentro del cuarteto original. “Logramos volver, reencontrarnos y hacer el esfuerzo para que la banda continúe”, comentaron, subrayando que el trabajo se construyó desde lo esencial: tocar juntos.

“Nosotros no grabamos con click… vamos y tocamos a cuarteto. Eso es lo que se escucha en el disco”, afirmaron, reivindicando un sonido orgánico y directo.

En lo musical, XCLNT recorre distintos momentos de la trayectoria del grupo, incorporando elementos como cueca, guitarrón chileno y rock and roll clásico: “Nosotros somos un grupo de rock and roll a la antigua, y eso me encanta, y en este disco se capturó todo eso, toda esa excitación que había en el momento, todo ese coraje”.

¿Vuelven al Festival de Viña?

Sobre su regreso a los escenarios, confirmaron presentaciones en Concepción y Santiago, donde tocarán el álbum completo junto a sus clásicos. “Es mortal tocar música nueva con los muchachos. Es lo mejor”, confesaron.

Consultados por una eventual presentación en el Festival de Viña del Mar, la banda fue clara: no es una prioridad, pero tampoco lo descartan.

“No es un parámetro que nos vuelva locos, veremos (...) si hay interés, tal vez. Si nos pagan el doble lo que les pedimos, vamos”, manifestaron.