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Latife Soto revela los dos “males” que afectarían a los chilenos muy pronto y advierte: “No es normal”

La tarotista se conectó con José Antonio Neme y reveló las cartas. Según ella, hay algunas malas noticias para Chile.

Javier Méndez

Latife Soto revela los dos “males” que afectarían a los chilenos muy pronto y advierte: “No es normal”

El domingo por la noche, la tarotista Latife Soto volvió a sacar un par de cartas en el programa que comparte con José Antonio Neme en Instagram.

De hecho, la vidente se la jugó con el pronóstico para Chile y el mundo en los meses que están por venir. Según ella, hay puntos negativos en el horizonte del territorio nacional.

Vienen subiditas de precios, chiquillos. Prepárense, subidas de precios de otras cositas. Le van a poner color y van a decir que está todo cerrado en el estrecho de Ormuz. Tú sabes que se las arreglan para inventarnos puras cabezas de pescado", lanzó como primer ‘presagio’.

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El segundo punto estuvo directamente relacionado con la salud de las personas. De hecho, Soto lleva varias semanas, y en distintos espacios, advirtiendo sobre la supuesta llegada de enfermedades que complicarían la temporada de invierno.

Viene un virus muy fuerte. El virus que tú tuviste (Neme) de afonía va a ir en expansión. Por favor, preocúpense”, sumó. Acorde a la “visión”, será precisamente durante este mes de abril cuando la garganta de algunos comenzará a andar “tomada”.

Resfríos muy grandes, viene muy fuerte el tema de la laringitis, afonía, faringitis, amigdalitis, resfríos que van y vienen. Como que (el resfrío) lo tienes, se te va, vuelve, se te va”, detalló la mujer que se dice “fuera de la Matrix”.

“Todo lo que va a venir ahora no es normal”, añadió pocos segundos después.

Mira la transmisión de Latife Soto y José Antonio Neme a continuación, pinchando aquí.

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