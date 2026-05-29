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Pablo Chill-E emociona a querido comediante con sincera reflexión: “Todos tenemos derecho a equivocarnos”

“Me emociono porque me gusta que la gente evolucione y la miren con otros otros ojos”, comentó el cantante urbano.

Nicolás Lara Córdova

Pablo Chill-E emociona a querido comediante con sincera reflexión: “Todos tenemos derecho a equivocarnos”

Pablo Chill-E protagonizó un emotivo momento en el episodio más reciente del podcast Multicancha, donde fue uno de los invitados del programa conducido por Claudio Palma.

El cantante urbano le dedicó unas palabras a Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”, quien estaba relatando su historia de lucha contra las adicciones.

“Si es que usted se siente de repente un poco condenado por su pasado... yo creo que todos tenemos derecho a equivocarnos”, comenzó diciendo el artista.

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“Yo, por lo menos, sé todas las cagás que se ha mandado. Pero para nosotros es más propenso, porque venimos con otro tipo de educación, normalizamos cosas malas que no son normales”, reflexionó.

“Lo importante es salir adelante nomás, no quedarse pegado”

El intérprete también habló sobre sus propias experiencias con las drogas y destacó la transformación que ha tenido Paul Vásquez durante los últimos años.

“Yo también he tenido problemas con la droga. Pero lo importante es salir adelante nomás, no quedarse pegado y hacer lo que hizo usted, porque ahora es bombero, es voluntario”, indicó.

Me emociono porque me gusta que la gente evolucione y la miren con otros otros ojos”, reflexionó visiblemente emocionado Pablo Chill-E.

No somos ejemplos, pero sí podemos ser inspiración

Paul Vásquez respondió a las palabras del cantante y abordó la responsabilidad que tienen las figuras públicas frente a las nuevas generaciones.

“Por eso no debemos ser ejemplo, Pablo. Que todos los cabros tomen su propia decisión. Izquierda, derecha, pero toma una decisión”, comentó el humorista.

Asimismo, hizo un llamado a los jóvenes a asumir las consecuencias de sus actos.

“Yo lo único que les puedo decir es que, si están conscientes —porque a los 14 años estás vivo de lo que está pasando—, entonces si te vas por el camino equivocado, hazte cargo”, expresó.

“No somos ejemplos, pero sí podemos ser inspiración”, cerró Vásquez.

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