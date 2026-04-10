Duraron un día: pareja de famosos chilenos que se había reconciliado confirma separación definitiva e impacta a las redes

Esta semana Coté López se sinceró y rompió el silencio a través de sus redes sociales. Tras jornadas de especulación, la empresaria confirmó un nuevo quiebre con Lucas Lama, joven de 28 años con el que había desarrollado un estrecho vínculo amoroso.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores. La semana pasada la modelo ya había informado el fin y esta, el mismo Lama admitió que se estaban dando una segunda oportunidad. “Sí, vamos a intentarlo una vez más”, respondía el influencer a un comentario.

Ahora, la actualización fue entregada mediante una extensa autoentrevista que la misma López subió a su cuenta de Instagram. Quiso despejar todas las dudas, incluso hablando de su separación de Luis Jiménez a más de dos años de que ocurriera.

Según el relato, existieron cosas que simplemente no encajaban. “Yo lo escuchaba hablar con sus amigos y decía: ‘chuta, ellos están pensando en eso mientras yo estoy pensando en una empresa’. Yo viví mucho más, estudié mucho, viví en muchos países, tengo hijos, tengo una familia, tengo muchas empresas. Entonces por ahí dije: ‘no, esto no va’”, relató.

“Lo intentamos y la verdad es que, para mí, las segundas oportunidades nunca funcionan y duró un día. Pero, no deja de estar el cariño, no dejo de estar agradecida que él me mostró algo que yo pensé que no iba a volver a sentir. Me divertí mucho, me dio mucho amor y le dio mucho amor a mi familia. Le tengo mucho cariño”, agregó.