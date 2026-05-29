A 17 años de convertirse en uno de los fenómenos virales más importantes de la historia de internet, la cantante escocesa Susan Boyle volvió a sacudir las redes sociales al anunciar su esperado regreso a la música a los 65 años.

La artista, que alcanzó fama mundial en 2009 tras interpretar I Dreamed a Dream en el programa Britain’s Got Talent, publicó un enigmático mensaje en Instagram junto a una renovada imagen: “A new era starts tomorrow” (“Una nueva era comienza mañana”).

La publicación desató una verdadera explosión de comentarios y memes. Frases como “¡La reina está de vuelta!”, “Alerta de Diva” y “Rihanna está de pausa, así que Susan dijo ‘yo lo haré’” inundaron la cuenta de la cantante. Incluso la estrella pop Katy Perry reaccionó citando la canción que la hizo famosa: “I dreamt this dream”.

Un segundo adelanto terminó de encender las expectativas. “He escuchado que ahí afuera hablan de Susan Boyling… y esto está a punto de ponerse más caliente. Just One llegará muy pronto”, escribió Boyle, confirmando que nueva música llegará en los próximos días.

El regreso tiene un componente especialmente emotivo. Durante los últimos años, la cantante permaneció alejada de los escenarios, enfrentando diversos problemas de salud, entre ellos un accidente cerebrovascular que afectó temporalmente su capacidad para hablar y cantar.

Su retorno también marca la reaparición de una figura que ayudó a definir la era moderna de la viralidad. Aunque no fue la primera celebridad nacida en internet, la audición de Susan Boyle superó los 100 millones de reproducciones en apenas diez días, convirtiéndose en uno de los primeros fenómenos globales que demostró el poder de YouTube para transformar a una persona desconocida en una estrella internacional.

Ahora, con un nuevo look, una estrategia digital que se ha vuelto viral y música inédita en camino, Susan Boyle parece estar lista para escribir un nuevo capítulo de una historia que ya hizo historia en internet.