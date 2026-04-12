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Iván Zamorano le da su “bendición” a Lucas Cepeda tras su primer gol en España: “Ojalá se queden en Primera para que él siga triunfando”

En conversación con ADN Deportes, “Bam Bam” valoró su estadía en el país como parte de un torneo de fútbol infantil.

Carlos Madariaga

Matías Canessa

Iván Zamorano le da su “bendición” a Lucas Cepeda tras su primer gol en España: “Ojalá se queden en Primera para que él siga triunfando”

Iván Zamorano le da su “bendición” a Lucas Cepeda tras su primer gol en España: “Ojalá se queden en Primera para que él siga triunfando” / Instagram @enelchile / Getty Images

Este domingo se terminó de disputar la edición número 23 de la Copa Enel, torneo que reúne a los principales equipos de baby fútbol hasta 13 y 15 años de edad.

“Esto nos da un plus de cercanía con las comunidades. El fútbol es una herramienta de desarrollo y hemos podido iluminar más de 180 canchas a lo largo del país. Estos son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestra empresa”, explicó en diálogo con ADN Deportes el encargado de sostenibilidad de Enel, Eduardo Pereira.

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Todo en un campeonato que tiene como rostro visible a uno de los máximos ídolos del fútbol chileno, Iván Zamorano.

“El balance siempre es positivo, estos campeonatos garantizan que muchos chicos y chicas puedan reunirse en torno a una cancha de fútbol y adquirir valores fundamentales. Es el campeonato juvenil e infantil más importante de Chile. Es una responsabilidad agradable; el deporte me hizo mejor persona y sé lo que significa estar cerca de él para que cualquier desafío sea una oportunidad en la vida”, explicó “Bam Bam” en ADN Deportes.

También aprovechó la instancia el exgoleador del Real Madrid para aplaudir el primer gol de Lucas Cepeda en el Elche.

“Afortunadamente, se le dio en la primera pelota que tocó. Lo felicito. Ojalá sea el comienzo de un cierre de año muy importante para el Elche, ojalá que se salven y sigan en Primera para que él siga triunfando”, cerró Iván Zamorano en ADN Deportes.

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