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Persecución en barrio Franklin termina con disparos: conductor intentó embestir a Carabineros en fiscalización

Un control policial en el sector de Franklin derivó en una persecución con choques, riesgo de atropellos y disparos contra un vehículo en plena vía pública.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Persecución en barrio Franklin termina con disparos: conductor intentó embestir a Carabineros en fiscalización

Persecución en barrio Franklin termina con disparos: conductor intentó embestir a Carabineros en fiscalización

03:10

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Una fiscalización realizada por Carabineros en el barrio Franklin terminó en una violenta persecución por Santa Rosa, con disparos incluidos contra un automóvil cuyo conductor, según información preliminar, habría intentado embestir a funcionarios policiales durante la huida.

El procedimiento se extendió hasta la intersección de Santa Rosa con Eyzaguirre, donde finalmente fue controlada la emergencia.

De acuerdo con los antecedentes iniciales, todo comenzó en calle Placer, cuando personal policial revisó a un vehículo con dos ocupantes. En ese contexto, los uniformados comprobaron que el acompañante mantenía una orden de aprehensión pendiente.

Según el relato conocido hasta ahora, “resulta tener una orden de aprehensión pendiente”, tras lo cual ese sujeto escapó del lugar, mientras el conductor también decidió huir a alta velocidad.

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Huida, choques y riesgo para trabajadores en plena vía pública

La persecución avanzó de sur a norte por Santa Rosa y elevó la tensión en un sector con tránsito vehicular y presencia de trabajadores. En la esquina de Santa Rosa con Eyzaguirre, el automóvil habría puesto en riesgo a empleados de empresas subcontratistas de electricidad que realizaban labores en el lugar.

Además, testigos señalaron que el vehículo pasó a gran velocidad e incluso impactó a otros autos durante su recorrido.

En medio de ese escenario, la policía hizo uso de su arma de servicio para frenar la marcha del automóvil. La versión preliminar apunta a que el conductor habría querido atropellar a uno de los funcionarios, lo que habría motivado la reacción de los efectivos.

Tras el operativo, el único sujeto que permanecía dentro del vehículo era el conductor, quien fue sacado del auto y detenido.

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