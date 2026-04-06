VIDEO. Incendio en Santiago Centro deja dos heridos tras colapso de cité: mujer se lanzó desde tercer piso sobre un carabinero
La emergencia afectó a una casona de tres niveles en el casco antiguo de la capital y obligó a evacuar a cerca de 20 personas.
Durante la madrugada de este lunes, un incendio de gran magnitud afectó a una casona de tres pisos utilizada como cité en el sector de calles Catedral con Ricardo Cumming, en pleno Santiago Centro, dejando a dos personas heridas y provocando la evacuación de cerca de 20 residentes.
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En medio de la emergencia, una mujer se lanzó desde el tercer piso del inmueble para escapar de las llamas, cayendo sobre un funcionario de Carabineros que participaba en el procedimiento.
En ese contexto, ambos, funcionario policial y victima, resultaron lesionados y fueron asistidos por equipos de emergencia.
El siniestro movilizó a 19 compañías de Bomberos, con más de 150 voluntarios desplegados en el lugar, debido a la magnitud del fuego que terminó por destruir gran parte de la estructura del inmueble.
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