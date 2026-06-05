Kaminski ya es parte del pasado: Camila Andrade confirma su nueva relación con romántica foto en la Torre Eiffel

Ya han pasado varios meses desde que Camila Andrade y Francisco Kaminski separaron sus caminos y le pusieron fin a su relación.

Tras una serie de polémicas en torno al quiebre, la modelo dio vuelta la página y ya le está dando una nueva oportunidad al amor.

Si bien al principio la relación era una especulación por parte de diversos programas de farándula, ahora la propia comunicadora confirmó que se encuentra en una relación con Jorge Yunge, un empresario oriundo de Talca de 34 años.

Durante las últimas horas, la exMiss Chile compartió una publicación en su cuenta de Instagram en donde aparece junto a su enamorado posando bajo la Torre Eiffel, en Paris, Francia.

Las reacciones de los usuarios en redes sociales

La publicación compartida por la comunicadora no pasó desapercibida para nadie. De hecho, diversos usuarios le dejaron comentarios felicitándola y también muchos le tiraron “palos” a su expareja, Francisco Kaminski.

“Que belleza la pareja, valió la pena el cambio”, “Siempre viene algo mejor”, “Por fin abriste los ojos Cami”, “Kaminski con IA” y “El cambio para grande, antes era un epidemia y ahora un príncipe“, fueron algunos de los comentarios que realizaron usuarios en la publicación.