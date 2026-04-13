El retorno del “jaguar de las nubes”: el hallazgo histórico que marca un precedente para el cuidado medioambiental

En las gélidas y elevadas selvas de la Sierra del Merendón, Honduras, donde la vegetación se funde con la neblina, un ‘fantasma’ de manchas doradas ha vuelto a aparecer.

Se trata de un joven jaguar macho, apodado como el 'jaguar de las nubes' debido a la altitud extrema en la que reside, y que cuya presencia no se registraba en esta zona desde hace diez años.

Las imágenes, obtenidas gracias a estaciones de monitoreo de la organización de conservación Panthera, fechan el encuentro el pasado 6 de febrero, pero han salido a la luz bajo confirmación oficial recientemente.

El ejemplar fue detectado a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, un hábitat inusual para una especie que suele preferir terrenos por debajo de los 1.000 metros.

Para los expertos, este no es un avistamiento aislado, sino una prueba de que las rutas migratorias están funcionando.

Según Franklin Castañeda, director de la ONG en Honduras, el felino probablemente se encontraba de paso, recorriendo el corredor biológico que conecta el oriente del país con Guatemala en busca de pareja.

“Parece que estamos asistiendo a una recuperación de los grandes felinos en general”, comentó, destacando que en los últimos años también se ha confirmado la presencia de pumas, ocelotes, jaguarundis y margays en la zona.

Este hallazgo es un “respiro” para una especie que ha perdido el 49% de su área de distribución histórica en las Américas.

En Honduras, aunque el jaguar goza de protección legal, la pérdida de bosques ha sido devastadora: entre 2001 y 2024 desaparecieron 1,5 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que representa casi el 20% de su patrimonio forestal.

Desafío “Deforestación Cero”

El avistamiento coincide con una ofensiva ambiental sin precedentes por parte del gobierno hondureño. Bajo el Plan Cero Deforestación 2029, se ha declarado un estado de emergencia ambiental que incluye el despliegue de 8.000 efectivos militares para frenar la tala ilegal y la agricultura expansiva.

El objetivo es frenar la pérdida de bosques para finales de la década y restaurar 1,3 millones de hectáreas.

Además de la protección del terreno, Panthera ha implementado programas de reintroducción de presas para asegurar que los felinos tengan alimento suficiente.

“No lo sabían entonces, pero ahora sabemos que también estaban protegiendo un hábitat muy importante para los jaguares”, señaló Castañeda en relación a las leyes de protección de cuencas hidrográficas instauradas en 1987, que terminaron salvaguardando los bosques nubosos.

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Escenario internacional

La Dra. Allison Devlin, directora del programa de jaguares de Panthera, subraya que este evento demuestra la necesidad de proteger todos los niveles altitudinales, no solo las tierras bajas.

“La conectividad es fundamental para el futuro del jaguar”, explicó, haciendo referencia a la Iniciativa del Corredor del Jaguar, una red que se extiende desde México hasta Argentina.

El panorama regional ofrece señales mixtas pero esperanzadoras. Mientras que en México el censo nacional reportó un incremento del 10% en la población de jaguares (alcanzando los 5.326 ejemplares), en Honduras las poblaciones siguen siendo críticas.

Se estima que en el Parque Nacional Jeannette Kawas habitan entre 10 y 18 individuos, mientras que en Pico Bonito la cifra oscila entre 20 y 50.

Hacia el futuro, la creación del nuevo Refugio de Vida Silvestre Guanales busca consolidar la conexión entre el Parque Nacional Cusuco en Honduras y la Reserva Sierra Caral en Guatemala, blindando el camino del ‘jaguar de las nubes’ que, después de una década, ha decidido volver a reclamar las alturas.