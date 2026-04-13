Caso “Muñeca Bielorrusa”: Codelco amplía querella e incluye a los exdiputados Aldo Cornejo y Gabriel Silber por soborno y lavado de activos

Este 13 de abril de 2026, Codelco oficializó la ampliación de su querella criminal en el marco del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

La acción, presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, incorpora delitos de soborno y lavado de activos tras detectar graves irregularidades en los procesos judiciales que enfrentaron a la Corporación con el Consorcio Belaz Movitec (CBM).

Nuevos imputados y delitos

La minera estatal extendió la acción penal contra tres figuras clave, basándose en antecedentes que los vinculan directamente con la coordinación de pagos y el ocultamiento de dineros ilícitos:

Gabriel Silber Romo y Aldo Cornejo González: Ambos abogados y exdiputados democrata cristianos son sindicados como coautores de soborno y autores de lavado de activos.

Ambos abogados y exdiputados democrata cristianos son sindicados como coautores de soborno y autores de lavado de activos. María Pía Peñaloza López: Imputada en calidad de cómplice de soborno y autora de lavado de activos.

El esquema de las resoluciones irregulares

La investigación del Ministerio Público apunta a una influencia indebida sobre la Tercera Sala de la Corte Suprema entre los años 2023 y 2024. Según los antecedentes de la Corporación:

Se detectaron múltiples episodios donde resoluciones favorables a CBM fueron obtenidas mediante beneficios económicos.

Estos fallos obligaron a Codelco a realizar pagos que superaron los $17 mil millones .

. Tras concretarse los pagos al Consorcio, se generaron transferencias y operaciones diseñadas para retribuir las intervenciones judiciales y disimular el origen del dinero.

Compromiso con la probidad

Codelco enfatizó que los antecedentes incorporados a la carpeta investigativa permiten establecer la participación de los nuevos imputados en la ejecución de estas conductas delictivas.

La estatal reafirmó su compromiso de colaborar activamente con la fiscalía para que la investigación alcance a todos los responsables de los perjuicios económicos sufridos por la minera.