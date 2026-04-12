Cadem: 52% cree que el gobierno del Presidente Kast ha sido peor de lo esperado tras su primer mes

08 DE ABRIL 2026 / LAS CONDES FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Durante este domingo se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, la que abordó la evaluación ciudadana del primer mes de gestión del Presidente José Antonio Kast.

Según el sondeo, un 52% de los consultados consideró que el actual gobierno ha sido peor de lo que esperaba , en un escenario donde la percepción inicial de la administración se mantiene mayoritariamente negativa.

En cuanto a la aprobación presidencial, el estudio indicó que un 42% respalda la gestión del Mandatario, lo que representa un alza de un punto respecto a la medición anterior.

En paralelo, la desaprobación alcanzó el 53%, con una baja de un punto, sin registrar variaciones significativas en la tendencia general.

En relación con las prioridades de la ciudadanía, la encuesta mostró un cambio relevante en la agenda pública.

La economía y el empleo se posicionaron como la principal preocupación con un 65%, lo que implicó un aumento de 24 puntos. En tanto, la seguridad descendió al segundo lugar con un 56%, registrando una caída de 5 puntos.