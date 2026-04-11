De “el país está peor” a “fanatismo ideológico”: oposición lanza duras críticas al primer mes del Gobierno

Agencia UNO | Imagen de archivo / Victor Huenante

Este sábado se cumplió un mes desde el inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, periodo que ha sido criticado de forma generalizada por la oposición.

En ese contexto, la diputada Gael Yeomans (FA) sostuvo que “ha sido un mes bien preocupante por las malas decisiones que han tomado”, apuntando –entre ellas– a lo ocurrido con el MEPCO.

Agencia UNO | La diputada Gael Yeomans / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

“Por lo mismo, es necesario enmendar el rumbo, no seguir con el fanatismo ideológico de lo económico , sino desde el diálogo encontrar las mejores soluciones y los mejores caminos”, añadió.

Misma postura compartió su par Emilia Schneider, quien señaló que “hemos visto un gobierno poco dialogante, que improvisa y que, ante todo, incumple las promesas que hizo en campaña”.

Foto: Oscar Guerra/Uno Noticias | La diputada Emilia Schneider / Oscar Guerra Ampliar

“Además, hemos visto un gobierno que se pone del lado de los superricos , con su reforma tributaria encubierta en que nos quieren pasar gato por liebre para bajarles los impuestos”, agregó.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) criticó la lentitud en la instalación del Gobierno: “Hay gobiernos regionales donde todavía no se instalan del todo y no se designan a todos los secretarios regionales ministeriales, directores regionales y otras autoridades locales”.

Agencia UNO | El diputado Jaime Mulet / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

“Uno no ve a un gobierno de emergencia instalado y preparado (...) Vamos a ver qué pasa en los próximos meses para tener una visión más completa”, comentó.

Finalmente, su par del PS Daniel Manouchehri indicó que “un mes de Kast y el país está peor. Bencina más cara, vida más cara, más inseguridad y un gobierno que no da el ancho”.

Agencia Uno | El diputado Daniel Manouchehri Ampliar