Gobierno entregará reportes semanales de homicidios en Chile: 21 víctimas se registraron en la última semana

El Gobierno de Chile, a través de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, comenzó a publicar un reporte semanal de homicidios ocurridos en el país.

Desde la subsecretaría señalan que esta iniciativa busca proporcionar insumos rápidos para la toma de decisiones y detectar patrones emergentes delictuales de manera oportuna.

Resultados del primer reporte (6 al 12 de abril)

El primer balance arrojó un total de 21 víctimas durante la última semana de estudio. Al comparar el panorama general del año 2026 con el anterior, se observan los siguientes datos:

Total acumulado: Entre el 1 de enero y el 12 de abril se registran 272 víctimas .

Entre el 1 de enero y el 12 de abril se registran . Tendencia: Existe una disminución del -12,8% respecto al mismo periodo de 2025, cuando hubo 312 fallecidos.

Existe una disminución del respecto al mismo periodo de 2025, cuando hubo 312 fallecidos. Diagnóstico: La autoridad indicó que estas cifras muestran un escenario de “estabilización”, pero recalcó que Chile atraviesa una crisis de seguridad que requiere un abordaje inmediato.

Inversión y fortalecimiento policial

La subsecretaria anunció una transferencia de aproximadamente $4.800 millones destinados a mejorar la capacidad operativa de las policías.

Equipamiento: Los recursos se utilizarán para adquirir vehículos blindados, todoterrenos, chalecos antibalas y cámaras con visión nocturna.

Los recursos se utilizarán para adquirir vehículos blindados, todoterrenos, chalecos antibalas y cámaras con visión nocturna. Tecnología: Se priorizará la compra de material tecnológico para combatir al crimen organizado en terreno.

Diferencias metodológicas: ¿Cómo se cuenta un homicidio?

El Gobierno explicó que este nuevo dato semanal es preliminar y se basa en información de Carabineros y la PDI. Este reporte complementa, pero no reemplaza, la cifra oficial validada por 11 instituciones y bajo estándares de la ONU, que se entrega de forma semestral.

Existen otros sistemas de medición que pueden presentar variaciones:

STOP (Carabineros): Enfocado en la gestión policial de corto plazo según denuncias.

Enfocado en la gestión policial de corto plazo según denuncias. CEAD: Incluye casos policiales de ambas policías, con mayor cobertura pero sujetos a cambios de clasificación.

Incluye casos policiales de ambas policías, con mayor cobertura pero sujetos a cambios de clasificación. Ministerio Público: Sus cifras suelen ser más altas porque analizan causas penales que incluyen homicidios consumados, frustrados y tentativas.

Con este nuevo sistema, el Ejecutivo apuesta por una población con “madurez para entender la situación de crisis” y por una gestión preventiva mucho más dinámica.