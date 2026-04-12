Zamorano propone revivir la dupla “Za-Sa” para salvar al fútbol chileno: “Salas como presidente y yo ahí con él”

Con la aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, es un hecho que la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile serán separadas, lo que marca un cambio radical para el futuro del balompié nacional.

Uno que no quiso quedarse fuera de esta discusión fue Iván Zamorano, excapitán de La Roja, quien en diálogo con El Deportivo comentó el presente de la selección chilena y propuso una inesperada mesa directiva para la Federación.

“Yo creo que todo se debe dar de una forma natural. La materia prima está. Lo que falta es tener claro qué hay que hacer: planificar, tener una buena estructura y un buen desarrollo de formación. Hay muchos factores que influyen. Tengo fe en que volvamos a ser el Chile competitivo de siempre”, comenzó diciendo el exdelantero de Colo Colo y Real Madrid.

“Si arriba no estamos claros, chorrea todo hacia abajo. Se necesita un cambio radical en ese aspecto. Hay que tomar decisiones. Decir: ‘si Nico Córdova va a ser el director técnico, que sea Nico Córdova; si viene Manuel Pellegrini, que venga’. Pero que se tomen determinaciones ya y que no pase más tiempo. No puede ser que, si Nico Córdova gana un partido, tenga que ser el técnico y, si lo pierde, haya que echarlo. Esas inconsecuencias no le hacen bien a la selección”, agregó “Bam Bam”.

Al ser consultado sobre si la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile es positiva, respondió: “Yo creo que sí. Así es en todo el mundo. Entonces, deberían comenzar ya algunos proyectos que permitan diferenciar a la ANFP y la Federación”.

Además, confesó que no le gustaría ser presidente de este organismo, pero sí le interesaría tener un rol más secundario junto a otro dirigente, proponiendo el nombre de Marcelo Salas para presidirla.

“Quizás tendría un papel más de acercamiento, como un mánager o algo así. Presidente, no. Eso hay que dejárselo a otros. A Marcelo Salas, por ejemplo, que es dueño de club. Sería espectacular. Marcelo Salas como presidente de la ANFP sería espectacular, y yo ahí, con él. Reeditar el ‘Za-Sa’ en los escritorios”, cerró Zamorano.