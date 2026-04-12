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En la UC responden por las constantes expulsiones a sus rivales: “No lo podemos solucionar nosotros”

Ya son seis partidos consecutivos en los que los rivales de la Universidad Católica reciben al menos una tarjeta roja.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Universidad Católica sigue con buen pie en la Liga de Primera y, por la novena fecha, venció a Audax Italiano por 4-3 en La Florida. Sin embargo, los partidos de los cruzados continúan marcados por la polémica debido a las expulsiones que sufren sus rivales.

En los 12 encuentros que han disputado los de la precordillera entre la Liga de Primera y la Copa de la Liga, en nueve de ellos sus oponentes han terminado con al menos un jugador menos, y ya son seis duelos consecutivos en esta condición.

Juan Ignacio Díaz, defensor de la UC y autor del gol del triunfo ante los “itálicos”, abordó esta situación, restándole importancia al rol de su equipo en estos episodios.

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“Fue un partido muy aguerrido. Pudimos llevarnos los tres puntos, que es algo muy importante, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando, sobre todo en los detalles mínimos, porque te llegan y te convierten. Hay que estar más atentos”, comenzó diciendo el ex O’Higgins en zona mixta.

Respecto a las constantes tarjetas rojas a favor, el central comentó que “es algo que no está a nuestro alcance. Nosotros tenemos que seguir jugando; es algo que no podemos solucionar nosotros, entonces no nos podemos salir del partido”.

“Ya pensando en el miércoles, hay que corregir errores. Ojalá vayamos a Brasil y nos llevemos los tres puntos. Estamos en un club donde hay que ir a buscar siempre la victoria. Creo que estamos preparados para competir en la Copa Libertadores, pero hay que ir a Brasil y estar a la altura”, cerró Díaz sobre la visita a Cruzeiro.

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