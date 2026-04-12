Suspenden clases en colegio de Rengo por amenaza de tiroteo difundida en redes
El establecimiento activó protocolos de seguridad, presentó una denuncia ante Carabineros y Fiscalía, y coordinó rondas preventivas mientras se investigan los hechos.
Durante este domingo, el colegio Asunción de Rengo confirmó la suspensión total de clases para este lunes 13 de abril, luego de que se difundiera una amenaza de tiroteo a través de plataformas digitales, lo que encendió las alertas al interior de la comunidad educativa.
Según informó la dirección del establecimiento, el hecho se originó el pasado viernes, cuando comenzó a viralizarse una imagen captada en un baño del recinto, en la que se leía un mensaje con advertencias dirigidas a la jornada escolar de este lunes.
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Frente a la situación, el colegio activó de inmediato sus protocolos de seguridad con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y funcionarios, además de presentar una denuncia ante Carabineros y el Ministerio Público. En paralelo, se instruyeron diligencias investigativas a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP).
Asimismo, se coordinaron rondas preventivas junto a equipos de seguridad ciudadana, mientras avanza la indagatoria para dar con los responsables de la amenaza.
Junto con las acciones legales, el establecimiento también informó que se brindará apoyo psicológico a una estudiante que habría estado involucrada en el caso, buscando abordar la situación desde una perspectiva formativa y de convivencia escolar.
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