Aprobación del Presidente Kast cae bajo el 40% en su primer mes de gobierno
El sondeo refleja una tendencia a la baja en el respaldo al mandatario, junto con un aumento en la desaprobación.
Santiago
La última encuesta Criteria evidenció una nueva caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, quien se ubicó en un 36% de respaldo durante su primer mes de gobierno.
El estudio, realizado entre el 8 y 9 de abril, muestra que el apoyo al mandatario descendió por tercera semana consecutiva, con una baja de seis puntos respecto a la medición anterior.
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En paralelo, la desaprobación alcanzó un 49%, aumentando tres puntos y superando nuevamente el nivel de respaldo, mientras que un 15% de los encuestados no manifestó una opinión definida.
La medición también abordó la percepción sobre el manejo de la situación de emergencia, donde un 35% considera que el camino adoptado por el Ejecutivo es correcto, frente a un 44% que lo evalúa de manera negativa.
Los resultados consolidan una tendencia descendente en la evaluación ciudadana, en un escenario marcado por las primeras semanas de gestión del actual gobierno.
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