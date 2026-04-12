Aprobación del Presidente Kast cae bajo el 40% en su primer mes de gobierno

Santiago

La última encuesta Criteria evidenció una nueva caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, quien se ubicó en un 36% de respaldo durante su primer mes de gobierno.

El estudio, realizado entre el 8 y 9 de abril, muestra que el apoyo al mandatario descendió por tercera semana consecutiva, con una baja de seis puntos respecto a la medición anterior.

En paralelo, la desaprobación alcanzó un 49%, aumentando tres puntos y superando nuevamente el nivel de respaldo, mientras que un 15% de los encuestados no manifestó una opinión definida.

La medición también abordó la percepción sobre el manejo de la situación de emergencia, donde un 35% considera que el camino adoptado por el Ejecutivo es correcto, frente a un 44% que lo evalúa de manera negativa.

Los resultados consolidan una tendencia descendente en la evaluación ciudadana, en un escenario marcado por las primeras semanas de gestión del actual gobierno.