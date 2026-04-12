Declaró como imputada: Karol Cariola descarta ante Fiscalía acusaciones en su contra por gestiones en caso Chinamart

Durante este domingo se conoció que la senadora Karol Cariola (PC) prestó declaración ante la Fiscalía en calidad de imputada en el denominado “caso Chinamart”, en el marco de una indagatoria por eventuales gestiones vinculadas a una patente comercial en la comuna de Santiago.

Según antecedentes revelados por T13, la diligencia se realizó el pasado 2 de diciembre, instancia en la que el Ministerio Público le consultó directamente por su intervención ante la entonces alcaldesa Irací Hassler, específicamente para evitar la caducidad del permiso de funcionamiento de un local.

Ante esas preguntas, la parlamentaria respondió que su actuación tuvo como único objetivo “que se le entregara orientación a un ciudadano chino sobre una patente cuyo pago estaba atrasado”, descartando haber recibido algún tipo de beneficio.

En ese sentido, agregó que existe una “brecha idiomática y de comprensión de los procedimientos administrativos” que afecta a parte de esa comunidad.

Posteriormente, a través de una declaración pública, Cariola afirmó que ha colaborado con la investigación desde un inicio. “Presté declaración de manera voluntaria, respondí íntegramente a todas las preguntas y levanté voluntariamente el secreto de mis cuentas bancarias”, señaló, subrayando que dicha diligencia había sido previamente rechazada por el tribunal por falta de antecedentes de delito.

En la misma línea, la senadora cuestionó la filtración de un informe de la PDI que aludiría a un eventual tráfico de influencias. Según indicó, ese documento “en ninguna parte establece que las pruebas acrediten el delito”.

Por su parte, su defensa, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, sostuvo que los antecedentes recopilados solo dan cuenta de la disposición de la parlamentaria a colaborar con la indagatoria, destacando que respondió a todas las consultas realizadas por el Ministerio Público.