Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 12 de abril, y quién transmite?

Hoy, domingo 12 de abril, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla ocho partidos.

Dos de estos encuentros forman parte de la novena fecha de la Liga de Primera, cuatro más cerrarán la séptima jornada de la Primera B y otros dos harán lo propio con la tercera fecha de la Segunda División.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 12 de abril comenzará a las 12:30 horas, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, donde Deportes Copiapó se medirá ante Deportes Recoleta. Francisco Soriano será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, lugar en que Santiago Wanderers jugará ante San Luis, con arbitraje de Víctor Abarzúa y transmisión de TNT Sports Premium.

Tras ello, a las 17:30 horas, en el estadio Germán Becker, donde Deportes Temuco enfrentará a Deportes Antofagasta. Nicolás Pozo será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de acción se dará a contar de las 20:00 horas, en el Bicentenario Iván Azócar, donde Rangers se medirá ante San Marcos de Arica, con arbitraje de Rodrigo Farías y transmisión de TNT Sports.

Segunda División

La tercera categoría del balompié nacional arrancará a las 15:00 horas, en el estadio Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, donde General Velásquez se medirá ante Santiago Morning, con arbitraje de Victor Manzor.

El otro partido de la jornada se disputará desde las 18:00 horas, en el estadio Regional de Los Andes, lugar en que Trasandino jugará ante Provincial Ovalle, con arbitraje de Felipe Moya. Todos estos encuentros no tendrán transmisión de TV.

Campeonato Nacional 2026

La Primera División comenzará su actividad a contar de las 17:30 horas, en el estadio Nelson Oyarzún, donde Ñublense jugará ante Universidad de Chile, con arbitraje de Cristián Galaz y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

El otro partido de la jornada se disputará a las 20:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo, donde Universidad de Concepción enfrentará a Cobresal. Gastón Philippe será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.