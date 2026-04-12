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Operativo de emergencia en La Araucanía: Buscan a hombre de 66 años extraviado en sendero Laguna Azul

Equipos del GOPE, Bomberos y CONAF continúan con las labores de búsqueda en la zona cordillerana de Pucón y Curarrehue.

José Campillay

Operativo de emergencia en La Araucanía: Buscan a hombre de 66 años extraviado en sendero Laguna Azul

Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla en la zona lacustre de la Región de La Araucanía para dar con el paradero de un hombre desaparecido desde la mañana del pasado 11 de abril.

Se trata de un adulto de 66 años identificado como Osvaldo, quien había iniciado una jornada de trekking en las zonas del sendero Laguna Azul.

La alerta se activó oficialmente a las 22:10 horas de ayer, luego de que Senapred Araucanía informara sobre el extravío. Según los antecedentes preliminares, fue visto por última vez a las 09:00 horas del sábado en la localidad de Catripulli.

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Ante la emergencia, se ha establecido un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) bajo el mando de Daniel Jelves, con el objetivo de coordinar los recursos humanos y técnicos en el terreno.

Durante la jornada sabatina, brigadas de Bomberos de Pucón, CONAF, Carabineros y el equipo de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) realizaron las primeras maniobras de rastreo, las cuales finalizaron sin resultados positivos debido a la complejidad del área.

A partir de las 08:00 horas de este domingo, los equipos de emergencia reanudaron las operaciones con un contingente reforzado que incluye:

  • GOPE de Carabineros: 4 rescatistas especializados.
  • Bomberos de Curarrehue: 5 voluntarios.
  • Bomberos de Pucón: 5 voluntarios.
  • CONAF: 2 guardaparques con conocimiento del terreno.

Mientras se ejecutan las labores de campo, personal del Retén Catripulli y el Oficial de Ronda de Carabineros trabajan en la zona para contactar a familiares y formalizar la denuncia por presunta desgracia, trámite que aún se encontraba pendiente durante las primeras horas del operativo.

El procedimiento se mantiene en pleno desarrollo y las autoridades evalúan las condiciones climáticas para determinar la continuidad de los trabajos en la zona de alta montaña.

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