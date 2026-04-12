Lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos: baja segregada afectará a dos regiones de Chile entre lunes y martes / Getty Images

Durante la noche de este lunes y la madrugada del martes se pronostican lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores del norte del país, producto de una baja segregada que afectará principalmente a las regiones de Atacama y Antofagasta.

Según explicó el meteorólogo de Megatiempo, José Bolbarán, se trata de una condición atmosférica asociada a una masa de aire frío en altura que se desplaza hacia zonas más cálidas, provocando inestabilidad.

“Es el mismo fenómeno que tuvimos en la zona central durante el verano, con lluvias intensas en sectores como Maipú”, señaló.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, el evento comenzaría a manifestarse entre la noche del lunes y la madrugada del martes, con probables precipitaciones en comunas como Copiapó, Vallenar y Chañaral, además de sectores del sur de Antofagasta y áreas cordilleranas.

Bolbarán precisó que este tipo de sistema no genera lluvias homogéneas. “No significa que lloverá en toda la región, sino que serán eventos localizados, con sectores donde precipita y otros donde no”, explicó.

Junto con las precipitaciones, el fenómeno podría venir acompañado de tormentas eléctricas, debido al desarrollo vertical de la nubosidad, además de ráfagas de viento en distintas zonas. “Hay que prestar atención, porque son sistemas erráticos, aunque los modelos han sido consistentes en su proyección”, advirtió.

En cuanto a la zona central, el meteorólogo descartó precipitaciones en Santiago durante los próximos días. En cambio, anticipó un leve aumento de temperaturas tras un fin de semana marcado por nubosidad y ambiente más frío.

Finalmente, detalló que un sistema frontal afectará el extremo sur del país desde fines del lunes, con lluvias y vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora en regiones como Aysén, extendiéndose posteriormente hacia Los Lagos, La Araucanía y el sur del Biobío durante el martes.