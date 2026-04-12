;

Ministro Poduje proyecta primer mes en el Minvu: anuncia plan de reconstrucción, rebaja del IVA y desalojos

El ministro adelantó medidas para enfrentar el déficit habitacional, fijó plazos en zonas afectadas por incendios y confirmó reasignaciones millonarias dentro de la cartera.

Cristóbal Álvarez

Ministro Poduje proyecta primer mes en el Minvu: anuncia plan de reconstrucción, rebaja del IVA y desalojos

Durante este fin de semana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó sus primeras definiciones tras cumplir un mes en el cargo, donde delineó los ejes que marcarán su gestión: acelerar la reconstrucción, impulsar cambios en el acceso a la vivienda y ordenar el uso de los recursos públicos.

En ese marco, la autoridad confirmó que en los próximos días ingresará al Congreso un proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que incluirá medidas para enfrentar los efectos de los incendios ocurridos en distintas zonas del país, además de ajustes en políticas habitacionales.

Revisa también:

Uno de los anuncios centrales apunta a una eventual rebaja del IVA en la compra de viviendas nuevas. Según explicó, esta medida busca reducir costos y facilitar el acceso, aunque evitó precisar el impacto directo en los precios. “Lo que sí sabemos es que el IVA acelera y eso es muy importante en la compra de viviendas (...) esperamos que esa reducción se traspase al precio”, sostuvo.

Junto con ello, el ministro reafirmó el enfoque del Gobierno en promover la vivienda propia por sobre el arriendo. “Hoy día la política (...) es que las familias sean propietarias”, indicó, descartando así la construcción de proyectos destinados a renta con precios regulados.

En materia de reconstrucción, Poduje estableció como meta que las viviendas destruidas por el megaincendio de 2024 en Viña del Mar estén listas antes de fin de año. No obstante, reconoció dificultades en el proceso, incluyendo la salida de una empresa a cargo de parte de las obras por deficiencias detectadas.

En paralelo, destacó avances en Penco, una de las comunas afectadas por los incendios de este año, donde ya se han asignado subsidios a cerca de la mitad de las familias damnificadas. A partir de ese escenario, proyectó que la recuperación en esa zona podría concretarse en plazos más acotados.

Otro de los puntos abordados fue la ejecución de desalojos en tomas de terreno. En esa línea, el ministro afirmó que se concretarán procedimientos en comunas como Colina y San Antonio, en cumplimiento de resoluciones judiciales.

Se harán desalojos ordenados por la justicia (...) para cumplir el Estado de Derecho”, señaló, cuestionando además decisiones anteriores sobre la compra de terrenos ocupados, al considerar que esos recursos debieron priorizar a familias que esperan soluciones habitacionales.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad