Ministro Poduje proyecta primer mes en el Minvu: anuncia plan de reconstrucción, rebaja del IVA y desalojos

Durante este fin de semana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó sus primeras definiciones tras cumplir un mes en el cargo, donde delineó los ejes que marcarán su gestión: acelerar la reconstrucción, impulsar cambios en el acceso a la vivienda y ordenar el uso de los recursos públicos.

En ese marco, la autoridad confirmó que en los próximos días ingresará al Congreso un proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que incluirá medidas para enfrentar los efectos de los incendios ocurridos en distintas zonas del país, además de ajustes en políticas habitacionales.

Uno de los anuncios centrales apunta a una eventual rebaja del IVA en la compra de viviendas nuevas. Según explicó, esta medida busca reducir costos y facilitar el acceso, aunque evitó precisar el impacto directo en los precios. “Lo que sí sabemos es que el IVA acelera y eso es muy importante en la compra de viviendas (...) esperamos que esa reducción se traspase al precio”, sostuvo.

Junto con ello, el ministro reafirmó el enfoque del Gobierno en promover la vivienda propia por sobre el arriendo. “Hoy día la política (...) es que las familias sean propietarias”, indicó, descartando así la construcción de proyectos destinados a renta con precios regulados.

En materia de reconstrucción, Poduje estableció como meta que las viviendas destruidas por el megaincendio de 2024 en Viña del Mar estén listas antes de fin de año. No obstante, reconoció dificultades en el proceso, incluyendo la salida de una empresa a cargo de parte de las obras por deficiencias detectadas.

En paralelo, destacó avances en Penco, una de las comunas afectadas por los incendios de este año, donde ya se han asignado subsidios a cerca de la mitad de las familias damnificadas. A partir de ese escenario, proyectó que la recuperación en esa zona podría concretarse en plazos más acotados.

Otro de los puntos abordados fue la ejecución de desalojos en tomas de terreno. En esa línea, el ministro afirmó que se concretarán procedimientos en comunas como Colina y San Antonio, en cumplimiento de resoluciones judiciales.

“Se harán desalojos ordenados por la justicia (...) para cumplir el Estado de Derecho”, señaló, cuestionando además decisiones anteriores sobre la compra de terrenos ocupados, al considerar que esos recursos debieron priorizar a familias que esperan soluciones habitacionales.